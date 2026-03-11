04:43 11/03/2026

İRAN: EN YOĞUN OPERASYON DÜZENLENDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında düzenlenen 37'nci dalganın, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyon olduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 30 nolu yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Tel Aviv'in güneyindeki uydu iletişim merkezinin ikinci kez hedef alındığı, Batı Kudüs ve Hayfa'daki askeri merkezler, Erbil'deki ABD hedefleri ve bölgedeki 5. Deniz Filosu'nun hedef alındığı 37. operasyon, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyondu." ifadeleri kullanıldı.

İki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanıldığı belirtilen operasyonun, 3 saatten uzun sürdüğü bildirildi.