        Son dakika: ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları 12 gündür sürüyor. İran gece boyu İsrail'e misilleme saldırısı düzenlerken, İran ordusu saldırıların başlamasından bu yana ABD-İsrail üslerine en yoğun operasyon olduğunu açıkladı. Tel Aviv'de sirenler çaldı. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 07:25
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME

        İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler İsrail'in başkenti Tel Aviv semalarında görüntülendi. Saldırının ardından hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

        KUVEYT 8 İHA DÜŞÜRDÜ

        Kuveyt, hava sahasında 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

        Kuveyt Ulusal Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Muhafızlar sorumluluğundaki bölgelerde 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

        Cadan, Ulusal Muhafız birliklerinin, Kuveyt ordusu ve emniyet güçleriyle koordineli olarak her türlü tehditle başa çıkmaya ve ülkenin güvenliğini istikrarsızlaştırma girişimlerine hazır olduğunu ifade etti.

        Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'dan ülkeye yönelik fırlatılan balistik füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

        SUUDİ ARABİSTAN 7 FÜZE 22 İHA İMHA ETTİ

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 7 balistik füze ve 22 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

        Bakanlığın açıklamasında, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi. Ülkenin doğusunda da bir balistik füze ve 8 İHA'nın düşürülerek imha edildiği aktarılan açıklamada, doğuda yer alan Hafar el-Batin vilayetinde de 2 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedildi.

        Güneydoğuda yer alan el-Harec vilayetinin doğusunda da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği vurgulanan açıklamada, söz konusu bölgede 5 İHA'yla düzenlenen saldırıların engellendiği kaydedildi.

        İSRAİL: ÜST DÜZEY HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

        İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine düzenlenen bir saldırıda Hizbullah’ın "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame’nin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, İran’ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki rejime ait çok sayıda askeri hedefin vurulduğu bildirildi.

        İsrail’den Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’daki Cuvayya bölgesine düzenlenen bir saldırıda, Hizbullah’ın Güney Lübnan’daki faaliyetlerinden sorumlu üç ana birimden biri olan "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame’nin öldürüldüğü bildirildi.

        Salame’nin uzun yıllardır Hizbullah adına üst düzey görevlerde bulunduğu ve İsrail’e yönelik çok sayıda saldırıda rol aldığı aktarıldı.

        İRAN: EN YOĞUN OPERASYON DÜZENLENDİ

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında düzenlenen 37'nci dalganın, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyon olduğunu duyurdu.

        İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 30 nolu yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Tel Aviv'in güneyindeki uydu iletişim merkezinin ikinci kez hedef alındığı, Batı Kudüs ve Hayfa'daki askeri merkezler, Erbil'deki ABD hedefleri ve bölgedeki 5. Deniz Filosu'nun hedef alındığı 37. operasyon, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyondu." ifadeleri kullanıldı.

        İki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanıldığı belirtilen operasyonun, 3 saatten uzun sürdüğü bildirildi.

        TEL AVİV'DE ÖNLEYİCİ FÜZE SİSTEMİ DEVREDE

        İran'dan başlatılan yeni misilleme dalgasına karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'den çok sayıda önleyici füze sisteminin ateşlendiği açıklandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

        Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiğini belirten açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi. İran’ın yeni misilleme saldırısına karşı başkent Tel Aviv’den çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği görüldü.

        Tel Aviv ve işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri de duyuldu. İsrail’de başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde uzun süre boyunca sirenler çaldı.

        İSRAİL'DE 12 KİŞİ ÖLDÜ

        İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırdıkları İran'dan yapılan misillemeler nedeniyle toplamda 12 kişinin öldüğünü, 7'si ağır 200 İsraillinin ise yaralandığını duyurdu.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan her gün aralıklarla füze atıldığını, eş zamanlı olarak Lübnan’da bulunan Hizbullah'ın tanksavar ve kısa menzilli füzeleriyle misillemeler yaptığına işaret edildi.

        İsrail’e yapılan misillemelerde İran'ın kullandığı mühimmatlara dikkat çekilen açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran’ın attığı füzelerin yaklaşık yarısının çok başlıklı olduğu belirtildi. Açıklamada, İran'ın misillemelerinde 12 kişinin öldüğü, 7'si ağır 200 kişinin yaralandığı bildirildi.

        İSRAİL'DEN DAHİYE'YE SALDIRI TEHDİDİ

        İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor.

        İsrail ordusu halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine son 1 saatte 2 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar sonrası şiddetli patlama sesleri duyuldu.

        Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek Beyrut'a saldırı başlattığını duyurdu. İsrail ordusu dün de Dahiye bölgesine en az 4 hava saldırısı düzenlemişti.

        İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

        İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzenin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

        Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığını belirten açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

        Öte yandan İsrail basını, İran’ın salı günü gerçekleştirdiği 6'ncı misilleme saldırısında tek füze attığını aktardı. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, son füze saldırısında yaralı ihbarının gelmediğini bildirildi.

        MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir"

        MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" (İHA)

