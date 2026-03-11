Canlı
        Haberler Dünya Son dakika: İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması | Dış Haberler

        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması

        İran, ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney'in 'hafif yaralı' olduğunu ancak görevine devam ettiğini duyurdu

        Giriş: 11.03.2026 - 15:20
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması

        ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen İran'ın lideri Ali Hamaney'in ardından yeni lider olarak seçilen oğlu Mücteba Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili olarak İran'dan açıklama geldi.

        İranlı yetkililer, Mücteba Hamaney'in saldırılar sırasında 'hafif yaralandığını' ancak görevinin başında olduğunu açıkladı.

        Mücteba Hamaney'in Uzmanlar Meclisi tarafından seçilmesinin ardından günler geçse de yeni liderin herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmaması, görüntü vermemesi; sağlığıyla ilgili spekülasyonları da beraberinde getirmişti.

        Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonuna erişim sağlanamadı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, İspanya'ya gönderilen cep telefon ile ilgili gelen son raporda cihaza erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtildi.

