ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen İran'ın lideri Ali Hamaney'in ardından yeni lider olarak seçilen oğlu Mücteba Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili olarak İran'dan açıklama geldi.

İranlı yetkililer, Mücteba Hamaney'in saldırılar sırasında 'hafif yaralandığını' ancak görevinin başında olduğunu açıkladı.

Mücteba Hamaney'in Uzmanlar Meclisi tarafından seçilmesinin ardından günler geçse de yeni liderin herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmaması, görüntü vermemesi; sağlığıyla ilgili spekülasyonları da beraberinde getirmişti.