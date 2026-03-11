Canlı
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "İsrail'in tahrikleriyle komşumuz İran'a karşı başlatılan savaş ağır bir tahribat oluşturdu. Bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandı." diyen Erdoğan, "Bu savaş büyümeden bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Diplomasiyle pekala mümkündür. Diplomasinin yeniden devreye alınması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Silahların susması için girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. "Kim olursa olsun hiçbir ülkenin egemenliğinde gözümüz yok ama topraklarımıza göz diken ve macera arayan olursa ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz." ifadelerine de yer veren Erdoğan, "Türkiye edilgen konumdan çıkmış, bölgesinde denklem, oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye el uzatanın eli yanar, dil uzatanın dili yanar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek, 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz." şeklinde konuştu

        Giriş: 11.03.2026 - 12:23
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "11 milyon 550 bin üyemizin her birini saygıyla selamlıyor, Cenab-ı Allah kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Yarın İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünü idrak edeceğiz. Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Millet olarak hiçbir zaman korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Kıyamete kadar yine hür yaşayacağız.

        "BİZİ BİZ YAPAN HASLETLERE SIKI SIKIYA SARILACAĞIZ"

        Bugün Türk devleti denilince akla ilk neyin geldiği belli değil midir? Sırf birilerinin işine gelmiyor diye aslımızı ruh kökümüzü inkar mı edelim? Bizi biz yapan kurucu değerlerimizi yok mu sayalım? Beyefendiler istemiyorlar diye Allah Allah nidalarıyla 3 kıta 7 iklimde koşturan kahraman ecdadımızı ret mi edelim? Aslımıza da ceddimize de sırtımızı asla dönmeyiz. Kim ne derse desin, hangi bildiriyi yayımlarsa yayımlasın bizi biz yapan hasletlere sıkı sıkıya sarılacağız

        "BÖLGEMİZ KAN VE BARUT KOKUSUYLA KAPLANDI"

        İsrail'in tahrikleriyle komşumuz İran'a karşı başlatılan savaş ağır bir tahribat oluşturdu. Bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandı. Bir ilkokulda 175 kız öğrenci katledildi. Dini lider Ali Hamaney başta olmak üzere üst düzey İranlılar suikast yoluyla öldürüldü. Bütün dünya bu çatışmaların faturasını ödemeye hazırlanıyor.

        "BU SAVAŞ DURDURULMALI"

        Çevresindeki krizlere duyarsız kalan bir ülke değiliz. Biz sorumluluk alan gerektiğinde elini taşın altına koyan bir ülkeyiz. Meselenin müzakere ile çözülmesini sağlamak için yıllardır çaba sarf ediyorduk. Bu kapsamda 20'nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Arkadaşlarımız sürekli mevkidaşlarıyla görüştü. Bu savaş büyümeden bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Diplomasiyle pekala mümkündür.

        "SİLAHLARIN SUSMASI İÇİN GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

        Diplomasinin yeniden devreye alınması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Silahların susması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz sürecin hassasiyetine binaen çok dikkatli konuşuyoruz. Türkiye'yi etrafını saran ateşten korumak için temkinli hareket ediyoruz.

        "IRK, MEZHEP, DİN, DİL, KÖKEN AYRIMINI REDDEDİYORUZ"

        Biz bölgemizin tamamına olduğu gibi kardeş İran halkına da bu Şii'dir, bu Sünni'dir, bu Türk'tür, bu Kürt'tür diye hiçbir zaman bakmadık ve bakmıyoruz. Irk, mezhep, din, dil, köken ayrımını reddediyoruz. Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var, o da İslam. Sosyal medyada mezhepçiliğin körüklendiğine, asırlık tartışmaların yeniden ısıtılmak istendiğine şahit oluyoruz. Savaşın bir cephesi olarak gördüğümüz bu tehlikeli tartışmalara karşı hem milletimizi hem de bölgedeki tüm kardeşlerimizi dikkatli olmaya çağırıyorum.

        Başta mezhep kavgası olmak üzere bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryolara karşı da gerekli tedbirleri alıyoruz. Siyonist katliam şebekesinin, elin taşıyla elin kuşunu vurma oyununa kesinlikle gelmemeliyiz.

        "MACERA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

        Türkiye, 'Terörsüz Türkiye' projesiyle gücüne güç katmıştır. Biz macera peşinde değiliz, gerilim peşinde asla değiliz. Biz, bölgemizin her karışında ve köşesinde sulhu sükunun hakim olmasından yanayız.

        "TÜRKİYE'YE EL UZATANIN ELİ YANAR"

        Kim olursa olsun hiçbir ülkenin egemenliğinde gözümüz yok ama topraklarımıza göz diken ve macera arayan olursa ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz. Türkiye edilgen konumdan çıkmış, bölgesinde denklem, oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye el uzatanın eli yanar, dil uzatanın dili yanar.

        EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ

        Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek, 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz."

