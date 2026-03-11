Forbes dergisi, en zengin kişilerin yıllık sıralamasını açıkladı. Son 12 ayda 390 yeni milyarderin ortaya çıktığı öğrenildi. Çoğunlukla yapay zeka, teknoloji ve iş girişimleriyle uğraşan yüzlerce milyarder arasında, eğlence ve spor dünyasından isimler de yer aldı.

Ünlü isimlerin giderek daha büyük sözleşmeler ve sponsorluk anlaşmaları imzalaması ve her zamankinden daha çok girişimcilik yapması sonucu, Forbes bu yılki sıralamasında toplam 48,1 milyar dolarlık servete sahip 22 ünlü milyarderi tespit etti. Bu rakam, 2025'te toplam 39 milyar dolarlık servete sahip 18 kişiden daha yüksek.

2026 listesine yeni eklenen isimler arasında Beyonce, Roger Federer, Dr. Dre ve James Cameron yer alıyor. Bu isimler, 1990'larda ve 2000'lerin başlarında Forbes'un milyarderler listesine ilk kez giren Steven Spielberg, George Lucas ve Oprah Winfrey gibi isimlerin yanı sıra Kim Kardashian, Taylor Swift ve Rihanna gibi daha yeni ünlülerin de bulunduğu listeye katılmış oldu.