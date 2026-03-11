Forbes en zengin ünlüleri açıkladı
Forbes dergisinin açıkladığı, çoğunlukla yapay zeka, teknoloji ve diğer iş girişimleriyle uğraşan yüzlerce milyarder arasında, eğlence ve spor dünyasından isimler de yer aldı. 2026 listesine yeni eklenen isimler arasında Beyonce, Roger Federer, Dr. Dre ve James Cameron bulunurken, zirvedeki ismin serveti 7,1 milyar dolar olarak açıklandı
Forbes dergisi, en zengin kişilerin yıllık sıralamasını açıkladı. Son 12 ayda 390 yeni milyarderin ortaya çıktığı öğrenildi. Çoğunlukla yapay zeka, teknoloji ve iş girişimleriyle uğraşan yüzlerce milyarder arasında, eğlence ve spor dünyasından isimler de yer aldı.
Ünlü isimlerin giderek daha büyük sözleşmeler ve sponsorluk anlaşmaları imzalaması ve her zamankinden daha çok girişimcilik yapması sonucu, Forbes bu yılki sıralamasında toplam 48,1 milyar dolarlık servete sahip 22 ünlü milyarderi tespit etti. Bu rakam, 2025'te toplam 39 milyar dolarlık servete sahip 18 kişiden daha yüksek.
2026 listesine yeni eklenen isimler arasında Beyonce, Roger Federer, Dr. Dre ve James Cameron yer alıyor. Bu isimler, 1990'larda ve 2000'lerin başlarında Forbes'un milyarderler listesine ilk kez giren Steven Spielberg, George Lucas ve Oprah Winfrey gibi isimlerin yanı sıra Kim Kardashian, Taylor Swift ve Rihanna gibi daha yeni ünlülerin de bulunduğu listeye katılmış oldu.
22. Dr. Dre - Net serveti: 1 milyar dolar
Efsanevi rapçi ve müzik yapımcısı, aynı zamanda kulaklık üreticisi ve müzik yayın hizmeti şirketlerinin de kurucu ortaklarından. Bu şirketleri ve diğer yatırımcıları 2014 yılında Apple'a sattı. Ayrıca 1996'da kurduğu plak şirketiyle Eminem, 50 Cent ve Kendrick Lamar gibi yıldızların kariyerlerinin başlamasına yardımcı oldu.
21. Beyonce - Net serveti: 1 milyar dolar
44 yaşındaki Amerikalı pop yıldızının servetinin büyük çoğunluğu, yaklaşık 30 yıllık solo kariyerinden ve Destiny's Child kız grubunun üyesi olmasından kaynaklanıyor. 35 ödülle en çok Grammy kazanan sanatçı rekorunu elinde tutan Beyonce, milyarder eşi Jay-Z ile birlikte 2023 yılında California tarihinin en pahalı ev satışını yaparak 200 milyon dolarlık bir malikane satın aldı.
20. Rihanna - Net serveti: 1 milyar dolar
10 yıldır yeni bir albüm çıkarmayan Barbadoslu şarkıcı, servetinin büyük bir kısmını sahne dışında elde edildi. 38 yaşındaki şarkıcının en büyük varlığı, kozmetik şirketi Fenty Beauty.
19. James Cameron - Net serveti: 1,1 milyar dolar
Kanadalı ünlü yönetmen, tüm zamanların en çok hasılat elde eden dört filminden üçünü yönetti: Titanic, Avatar ve Avatar: Suyun Yolu. Küresel gişede toplamda yaklaşık 9 milyar dolar hasılat elde ederek, milyarder Steven Spielberg'den sonra tüm zamanların en çok hasılat elde eden ikinci yönetmeni oldu. Avatar, sinemalarda yaklaşık 3 milyar dolar, DVD satışları ve dijital platformlardan ise milyonlarca dolar daha kazanınca, Cameron'ın vergi ve harçlar düşülmeden önce tahmini 350 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.
18. Roger Federer - Net serveti: 1,1 milyar dolar
İsviçreli tenis yıldızı, 2022'de emekli olmadan önce sadece 20 Grand Slam tenis şampiyonluğu kazanmakla kalmadı, aynı zamanda spor tarihinin en değerli sponsorluk portföylerinden birini de oluşturdu. Marka anlaşmalarıyla bir yılda 100 milyon dolar kazandı. En büyük kazancı ise 2021'de halka arz edilen ve şu anda yaklaşık 15 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan İsviçre spor giyim şirketi On'daki tahmini yüzde 3'lük hissesi oldu.
17. Jerry Seinfeld - Net serveti: 1,1 milyar dolar
71 yaşındaki komedyen, 1990'lardaki popüler dizisi 'Seinfeld'den hâlâ para kazanıyor. Kendisi ve dizinin diğer yaratıcısı Larry David'in, yerel televizyon kanallarına ve yayın platformlarına yapılan satışlar da dahil olmak üzere, sitcom'un sendikasyon gelirlerinin yüzde 15'ini kazandığı biliniyor. 2019'da dizinin küresel yayın haklarını 500 milyon dolardan fazla değerinde beş yıllık bir anlaşmayla dijital platform satın aldı.
16. Arnold Schwarzenegger - Net serveti: 1,2 milyar dolar
Hollywood tarihinin en yüksek gelirli aktörlerinden biri olan Schwarzenegger, filmlerinden aldığı ücret ve kâr payı anlaşmalarıyla yaklaşık 500 milyon dolar kazandı. Bir dönem vali olduğu California'daki gayrimenkullerinden dünyanın en değerli markalarına kadar her şeye yaptığı erken yatırımlardan daha da fazla para kazandı.
15. Bruce Springsteen - Net serveti: 1,2 milyar dolar
Amerikalı müzisyen, 50 yıllık turne ve kayıt kariyeri boyunca dünya çapında 140 milyondan fazla albüm sattı. En büyük kazancını ise 2021'de müzik kataloğunu Sony Music Entertainment'a 500 milyon dolar karşılığında satarak elde etti.
14. LeBron James - Net serveti: 1,4 milyar dolar
Amerikalı basketbolcu, NBA'deki Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve şu anki takımı Los Angeles Lakers'taki dönemlerinden, vergi hariç 500 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Dev markalarla yaptığı iş girişimleri ve sponsorluk anlaşmalarından da saha dışında 1 milyar dolardan fazla kazanç sahibi oldu.
13. Tyler Perry - Net serveti: 1,4 milyar dolar
Yönetmen, oyuncu, yapımcı ve yazar Perry, 660 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde eden 'Madea' serisiyle tanınıyor. Serveti hem yapımcı olarak aldığı paydan hem de 1990'ların başlarına kadar uzanan bir arşivden geliyor.
12. Dick Wolf - Net serveti. 1,5 milyar dolar
'Law & Order', 'Chicago' ve 'FBI' dizilerinin ardındaki beyin takımının başı olan Wolf, yapım şirketi aracılığıyla 2004 yılından beri Universal Television ile kâr payı anlaşması içinde.
11. Tiger Woods - Net serveti: 1,5 milyar dolar
Amerikalı golf oyuncusu, profesyonel kariyeri boyunca vergi hariç yaklaşık 1,9 milyar dolar kazandı.
10. Magic Johnson - Net serveti: 1,6 milyar dolar
Amerikalı basketbolcu, spor kariyeri boyunca, özellikle 1980'lerde Los Angeles Lakers'ta oynadığı dönemde, toplamda yaklaşık 40 milyon dolar maaş ve yılda 4 milyon dolar civarında sponsorluk geliri elde etti. Şimdi ise Los Angeles Dodgers ve Washington Commanders dahil olmak üzere dört profesyonel spor takımının azınlık hissedarı konumunda. Ancak servetinin büyük kısmı, 2015 yılında devraldığı yaklaşık 34 milyar dolarlık hayat sigorta şirketindeki çoğunluk hissesinden geliyor.
9. Peter Jackson - Net serveti: 1,9 milyar dolar
'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' üçlemelerinin Yeni Zelandalı yönetmeni olarak tanınan Jackson, 2021 yılında görsel efekt şirketinin teknoloji bölümünü Unity Software'e 1,6 milyar dolara satarak milyarder oldu.
8. Kim Kardashian - Net serveti: 1,9 milyar dolar
Popüler realite şov programı 'Keeping Up with the Kardashians'ın yıldızı olarak ünlenen 45 yaşındaki Kardashian'ın milyarder olmasının nedeni, özel yatırımcıların 2025'te 5 milyar dolar değer biçtiği iç giyim şirketi Skims.
7. Taylor Swift - Net serveti: 2 milyar dolar
Rekorlar kraliçesi Swift, 'Eras' adlı dünya turnesinden elde ettiği gelirler ve müzik kataloğunun değeri sayesinde 2023 yılında milyarder oldu. 36 yaşındaki şarkıcının serveti, telif haklarından ve turnelerden elde ettiği yaklaşık 1 milyar dolarlık tahmini servetin yanı sıra 900 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen müzik kataloğunu ve yaklaşık 100 milyon dolarlık gayrimenkulü içeriyor.
6. Jay-Z - Net serveti: 2,8 milyar dolar
2019'da hip-hop'ın ilk milyarderi olmasından bu yana Jay-Z, büyük ölçüde kârlı içki işletmeleri sayesinde servetini neredeyse üç katına çıkardı.
5. Oprah Winfrey - Net serveti: 3,2 milyar dolar
Ünlü televizyoncu Winfrey, 2011 yılına kadar 25 yıl boyunca yayınlanan başarılı talk show'unu bir medya ve iş imparatorluğuna dönüştürdü. Şovundan elde ettiği kârın bir kısmını; 'The Color Purple', 'Beloved' ve 'Selma' gibi filmlerden elde ettiği kârı, Hawaii'de 10'dan fazla mülk ve yüzlerce dönümlük araziyi içeren geniş gayrimenkul portföyüne yatırdı.
4. Vincent McMahon - Net serveti: 3,6 milyar dolar
Amerikalı film yapımcısı Vince McMahon, sahibi olduğu yapım şirketini bölgesel bir işletmeden küresel bir fenomene dönüştürdü. 21 milyar dolarlık bir birleşmeyle TKO Group Holdings'i kurdu. Cinsel taciz iddiaları nedeniyle 2024'te TKO'nun yönetim kurulu başkanlığından istifa etti ve hakkında çıkan iddiaları reddetti.
3. Michael Jordan - Net serveti: 4,3 milyar dolar
63 yaşındaki basketbol efsanesinin NBA kariyeri boyunca aldığı maaş, toplamda sadece 90 milyon dolardı. Ancak dev markalarla kurduğu ortaklıklardan 2 milyar dolardan fazla kazanç elde etti. NBA'deki Charlotte Hornets'taki çoğunluk hissesinin büyük bir kısmını, takımın değerini yaklaşık 3 milyar dolar olarak belirleyen 2023 tarihli bir anlaşmayla sattı, ancak azınlık hissesini elinde tuttuğu biliniyor.
2. George Lucas - Net serveti: 5,2 milyar dolar
'Star Wars' ve 'Indiana Jones' filmlerinin yaratıcısı, 2012'de film yapım şirketi Lucasfilm'i Disney'e 4 milyar dolara sattıktan sonra büyük ölçüde sinemadan emekli oldu.
1. Steven Spielberg - Net serveti: 7,1 milyar dolar
DreamWorks stüdyolarının kurucu ortağı ve tüm zamanların en çok hasılat elde eden film yönetmeni Spielberg, 'Jaws', 'Jurassic Park' ve 'Indiana Jones' gibi gişe rekorları kıran filmleri sayesinde Universal tema parklarında satılan her biletin bir kısmından hâlâ gelir elde ediyor.