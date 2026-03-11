Akne o kadar da korkunç olmayabilir! Araştırmalar sivilcelerin cildi yaşlanmaya karşı koruyabileceğini söylüyor!
Ergenlik döneminin kabusu olarak bilinen sivilceler hakkında şaşırtıcı bir iddia gündemde. Bilimsel araştırmalara göre akneye yatkın kişiler, ilerleyen yaşlarda cilt yaşlanmasını daha geç yaşayabilir. Peki bu gerçekten mümkün mü?
Sivilceler çoğu kişi için yalnızca estetik bir sorun gibi görülür. Ancak bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, akneye yatkın cildin beklenmedik bir avantajı olabileceğini gösteriyor. Bazı çalışmalar, sivilce geçmişi olan kişilerin cilt hücrelerinin yaşlanma belirtilerine karşı daha dayanıklı olabileceğini ortaya koyuyor. İşte detaylar…
SİVİLCELER HEP KÖTÜ MÜ?
Akne çoğu insan için yalnızca ergenlik döneminin can sıkıcı bir cilt sorunu gibi görülür. Ancak son yıllarda yapılan bazı bilimsel çalışmalar, sivilceye yatkın cildin beklenmedik bir avantajı olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılara göre akne problemi yaşayan kişilerin hücreleri, yaşlanmanın bazı belirtilerine karşı daha dayanıklı olabilir.
BİLİM İNSANLARI NEYİ KEŞFETTİ?
İngiltere’deki King’s College London araştırmacıları tarafından yürütülen bir çalışmada, akneye yatkın bireylerin hücre yapısı incelendi.
Çalışmada, sivilce geçmişi olan kişilerin beyaz kan hücrelerinde bulunan telomerlerin - yani kromozomların uç kısımlarındaki koruyucu yapıların -daha uzun olduğu gözlemlendi.
Telomerler zamanla kısaldıkça hücreler yaşlanmaya başlar. Bu nedenle daha uzun telomerlere sahip olmak, hücrelerin daha uzun süre sağlıklı kalabileceği anlamına gelebilir.
Araştırmacılar, akneye yatkın kişilerin hücrelerinde bu yapıların daha uzun olmasının, yaşlanma sürecinin bazı yönlerini yavaşlatabileceğini düşünüyor.
DAHA AZ KIRIŞIKLIK OLABİLİR
Bilim insanlarına göre akne ile ilişkili bazı genetik özellikler, cildin yapısını da etkileyebilir. Özellikle yağ üretiminin daha fazla olması ve cildin daha kalın bir yapıya sahip olması, ilerleyen yaşlarda kırışıklık oluşumunu geciktirebilir.
Bu durum, akne yaşayan herkesin otomatik olarak daha genç görüneceği anlamına gelmiyor. Ancak araştırmalar, sivilce geçmişi olan kişilerin cildinde yaşlanma belirtilerinin bazı durumlarda daha geç ortaya çıkabileceğini gösteriyor.
AKNE YİNE DE TEDAVİ EDİLMELİ
Uzmanlar, bu bulguların aknenin “iyi” bir şey olduğu anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Çünkü sivilceler, ciltte iz bırakabilir ve bazı kişilerde ciddi psikolojik etkiler yaratabilir. Ayrıca akne; hormonlar, genetik faktörler ve yaşam tarzı gibi birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebilir.