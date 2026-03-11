Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sivilce sorununa iyi tarafından bakmak isteyenlere: Sivilce ve aknelerin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!

        Akne o kadar da korkunç olmayabilir! Araştırmalar sivilcelerin cildi yaşlanmaya karşı koruyabileceğini söylüyor!

        Ergenlik döneminin kabusu olarak bilinen sivilceler hakkında şaşırtıcı bir iddia gündemde. Bilimsel araştırmalara göre akneye yatkın kişiler, ilerleyen yaşlarda cilt yaşlanmasını daha geç yaşayabilir. Peki bu gerçekten mümkün mü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 08:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sivilceler çoğu kişi için yalnızca estetik bir sorun gibi görülür. Ancak bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, akneye yatkın cildin beklenmedik bir avantajı olabileceğini gösteriyor. Bazı çalışmalar, sivilce geçmişi olan kişilerin cilt hücrelerinin yaşlanma belirtilerine karşı daha dayanıklı olabileceğini ortaya koyuyor. İşte detaylar…

        2

        SİVİLCELER HEP KÖTÜ MÜ?

        Akne çoğu insan için yalnızca ergenlik döneminin can sıkıcı bir cilt sorunu gibi görülür. Ancak son yıllarda yapılan bazı bilimsel çalışmalar, sivilceye yatkın cildin beklenmedik bir avantajı olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılara göre akne problemi yaşayan kişilerin hücreleri, yaşlanmanın bazı belirtilerine karşı daha dayanıklı olabilir.

        3

        BİLİM İNSANLARI NEYİ KEŞFETTİ?

        İngiltere’deki King’s College London araştırmacıları tarafından yürütülen bir çalışmada, akneye yatkın bireylerin hücre yapısı incelendi.

        4

        Çalışmada, sivilce geçmişi olan kişilerin beyaz kan hücrelerinde bulunan telomerlerin - yani kromozomların uç kısımlarındaki koruyucu yapıların -daha uzun olduğu gözlemlendi.

        5

        Telomerler zamanla kısaldıkça hücreler yaşlanmaya başlar. Bu nedenle daha uzun telomerlere sahip olmak, hücrelerin daha uzun süre sağlıklı kalabileceği anlamına gelebilir.

        6

        Araştırmacılar, akneye yatkın kişilerin hücrelerinde bu yapıların daha uzun olmasının, yaşlanma sürecinin bazı yönlerini yavaşlatabileceğini düşünüyor.

        7

        DAHA AZ KIRIŞIKLIK OLABİLİR

        Bilim insanlarına göre akne ile ilişkili bazı genetik özellikler, cildin yapısını da etkileyebilir. Özellikle yağ üretiminin daha fazla olması ve cildin daha kalın bir yapıya sahip olması, ilerleyen yaşlarda kırışıklık oluşumunu geciktirebilir.

        8

        Bu durum, akne yaşayan herkesin otomatik olarak daha genç görüneceği anlamına gelmiyor. Ancak araştırmalar, sivilce geçmişi olan kişilerin cildinde yaşlanma belirtilerinin bazı durumlarda daha geç ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

        9

        AKNE YİNE DE TEDAVİ EDİLMELİ

        Uzmanlar, bu bulguların aknenin “iyi” bir şey olduğu anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Çünkü sivilceler, ciltte iz bırakabilir ve bazı kişilerde ciddi psikolojik etkiler yaratabilir. Ayrıca akne; hormonlar, genetik faktörler ve yaşam tarzı gibi birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebilir.

        10

        Araştırmacılar bu nedenle akne tedavisinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Yine de bilim dünyası için ilginç olan nokta, sivilceyle mücadele eden cildin bazı biyolojik avantajlara sahip olabileceğinin ortaya çıkması.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!