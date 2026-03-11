Vergi indiriminden hangi işçi yararlanır?

Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenlerin yanı sıra ücretle çalışan mavi ve beyaz yakalı işçiler de bazı koşulların varlığı halinde beyanname vermek zorundadır. 2025 yılında ücret geliri elde edenlerden bu yıl beyanname vermesi gereken kişiler şöyle:

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

– Tek işverenden aldığı vergiye tabi ücret geliri 4 milyon 300 bin TL’yi aşanlar

– Birden fazla işverenden vergiye tabi ücret geliri elde edenlerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 330 bin TL’yi aşanlar

– Birden fazla işverenden vergiye tabi ücret geliri elde edenlerden, birinci işverenden aldıkları ücret geliri dahil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 4 milyon 300 bin TL’yi aşanlar

REKLAM

– Ücretlerini yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alanlar (İstisna kapsamında olanlar hariç)

– İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri

– Ücretinden vergi kesintisi yapılmamış kişiler

2025 yılında tek işverene bağlı çalışan ve ücretinden aylık vergi kesintisi yapılanlar, toplam ücretleri 4 milyon 300 bin lira ve altında kalırsa bu yıl beyanname vermeyecekler. Elde ettikleri kira veya faiz geliri gibi diğer kazançları için beyanname vermek zorunda kalsalar bile ücret gelirlerini beyannameye dahil etmeyecekler.

HARCAMA GÖSTERENLER VERGİ İADESİ ALABİLİR

Bu yıl beyanname doldurmak zorunda olan işçiler, geçen yıl yaptıkları hiçbir harcamayı gider gösteremezlerse bu yıl ilave vergi ile karşı karşıya kalırlar. Bu kişilerin geçen yıl elde ettikleri toplam ücret geliri üzerinden ödemeleri gereken vergi hesaplanır. Bu vergi tutarından, 2025 yılında ücret kazançları için ödemiş oldukları vergiler mahsup edilir. Hesaplanan yeni tutar, geçen yıl ödenen vergilerden yüksek ise aradaki farkı ödemeleri gerekir.

REKLAM

Buna karşılık, bazı harcamalarını gider gösterenler daha az ilave vergi ödeyecekleri gibi geçen yıl ödedikleri verginin bir kısmını iade olarak alabilirler. Kazançtan indirilecek harcamaların başında eğitim ve sağlık harcamaları gelir.

BELGELER 5 YIL SAKLANMALI

Eğitim ve sağlık harcamaları KDV dahil tutar üzerinden vergi matrahından indirilir. Gelir vergisi beyannamesi doldururken kazançtan indirim konusu yapılan harcamalara ilişkin belgelerin, gerektiğinde denetimler sırasında gösterilebilmesi için 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.

HANGİ EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI GİDER OLARAK GÖSTERİLİR?

Beyan edilen toplam gelir tutarının yüzde 10’una kadar eğitim ve sağlık harcaması kazançtan indirilir. Örneğin, 2025 yılında birden fazla işverenden toplam 800 bin lira ücret geliri elde eden bir işçi, geçen yılki eğitim ve sağlık harcamalarının 80 bin liraya kadar olan kısmını vergi matrahından indirebilir. Ancak, vergi matrahından indirim yapılabilmesinin koşulları vardır. Birinci koşul, harcamaların Türkiye’de yapılması gerekir. Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi gerçek veya tüzel kişilerden alınan belgelerle kanıtlanması, harcamaların mükellefin kendisi, eşi veya çocuklarına ait olması gerekir.

REKLAM

Muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve hastane giderleri, ilaç, sağlık malzemesi, gözlük ve lens alımları vergi matrahından indirilebilir.

Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşından küçük çocuklar ile yükseköğretime devam eden 25 yaşından küçük çocuklar için yapılan eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler, eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurtlarda ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi matrahından indirilir.

Toplam gelirin yüzde 10’unun hesabında eğitim ve sağlık harcamaları ayrı ayrı değil birlikte dikkate alınır.

VAKIF OKULLARININ GİDERLERİ KABUL EDİLMEZ

Yabancı ülkelerdeki eğitim kurumlarına yapılan ödemeler ile okullarda bedeli ayrı olarak tespit edilen yemek ücretleri, gelir veya kurumlar vergisine tabi olmayan okullara ödenen eğitim ücretleri ile devlet okullarına ödenen harçlar eğitim gideri kabul edilmez.

Özel üniversiteler vakıflara aittir. Vakıflar vergi mükellefi olmadığından özel üniversitelere yapılan ödemeler, yabancı ülke olduğu için KKTC’deki üniversitelere yapılan ödemeler vergi indirimine dahil edilmez. Başka kentte okuyan çocuk için yapılan özel yurt ödemeleri gider kabul edilirken, kiralık daire harcamaları kabul edilmez. Bazı ortaöğretim kurumları da vakıflara ait bulunuyor. Vakıflara ait özel okullara yapılan ödemeler de vergi matrahından indirilemez.

YAZARKASA FİŞLERİ KABUL EDİLMEZ

Mükelleflerin vergi indirimine konu harcamalarını fatura ve serbest meslek makbuzundan herhangi biri ile kanıtlamaları gerekir. Eğitim ve sağlık harcamaları bakımından yazar kasa fişleri geçerli belge olarak kabul edilmez.