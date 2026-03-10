Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı

Canlı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu'yu ve enerji piyasalarını derinden etkilemeye devam ediyor. Bloomberg'in Salı günü bildirdiğine göre Suudi Arabistan petrol üretimini günde 2 ila 2,5 milyon varil azaltırken, Birleşik Arap Emirlikleri de üretimini günde 500.000 ila 800.000 varil azalttı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli petrol devi ADNOC, bir tesiste insansız hava aracı saldırısının ardından çıkan yangın nedeniyle Ruwais rafinerisini kapattığını duyurdu

        Giriş: 10.03.2026 - 16:19
        Bloomberg News'in Salı günü bildirdiğine göre, Suudi Arabistan petrol üretimini günde 2 ila 2,5 milyon varil azaltırken, Birleşik Arap Emirlikleri de üretimini günde 500.000 ila 800.000 varil azalttı.

        Raporda, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere atıfta bulunularak, Kuveyt'in de günlük üretimini yarım milyon varil, Irak'ın ise yaklaşık 2,9 milyon varil azalttığı da belirtildi.

        İran'a saldırılar ile beraber Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarını Pazartesi günü 119 dolar seviyesine kadar taşımış ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın yakında sona erebileceğine dair yaptığı açıklamaların ardından Salı günü fiyatlarda bir miktar gevşeme kaydedilmiş ve 89 dolara kadar düşmüştü.

        BAE PETROL RAFİNERİSİNİ KAPATTI

        Birleşik Arap Emirlikleri merkezli petrol devi ADNOC, savaş nedeniyle enerji altyapısında yaşanan aksaklıklara bağlı olarak, bir tesiste insansız hava aracı saldırısının ardından çıkan yangın nedeniyle Ruwais rafinerisini kapattığını duyurdu.

        Reuters'ın haberine göre Ruwais rafinerisinin günde 922 bin varil petrol işlediği ifade edildi.

        G7 ÜLKELERİNİN ADIMI İŞE YARAR MI?

        Öte yandan G7 ülkeleri petrol fiyatlarının 110 doların üzerini görmesinin ardından, fiyatlarla mücadele etmek amacıyla düzenlenecek acil toplantıda rezervlerden ortak petrol salınımı olasılığını değerlendirmişti.

        Bir kaynak, bazı ABD yetkililerinin, rezervdeki 1,2 milyar varilin yüzde 25 ila 30'una denk gelen 300-400 milyon varil aralığında ortak bir salınımın uygun olacağına inandığını söylemişti. G7 ülkelerinin maliye bakanları ise ortak açıklamada "gerekli önlemleri almaya" hazır olduklarını ve stoklardan petrol salınımı konusunda görüşmelerin devam edeceğini ifade etmişti.

        Ancak Financial Times'a konuşan petrol piyasası gözlemcileri, Körfez'deki çatışmanın devam etmesi halinde, acil durum stoklarından yüz milyonlarca varil ham petrolün piyasaya sürülmesi planlarının, dalgalanan ham petrol fiyatlarını uzun süre sakinleştirmesinin olası olmadığı konusunda uyardı.

        Financial Times'a konuşan Morgan Stanley stratejisti Martijn Rats, hükümet rezervlerinin serbest bırakılmasının fiyatları düşürmeye yardımcı olup olmadığı konusunda kanıtların oldukça karışık olduğunu söyleyerek "Çoğu zaman yükselmeye devam ederler, çünkü bir salınım anın ciddiyetini, yüksek stres altında olduğumuzu gösterir" diye konuştu.

        Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nden Paul Horsnell ise "Akışları stoklarla değiştirmek çok, çok zor. Piyasalar bundan asla memnun olmaz" dedi.

        İRAN'A SALDIRILAR

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmıştı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermişti.

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili de saldırılarda ölürken, İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

        ABD ve İsrail, geçtiğimiz günlerde ise İran'ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı. İran ordusu, ülkedeki enerji altyapısının vurulmaya devam etmesi halinde bölgedeki petrol tesislerini hedef alacağı uyarısında bulunmuştu.

        119 DOLARI GÖRDÜ, G7 ÜLKELERİ ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

        Devam eden saldırılar ve petrol depolarının hedef alınması petrol fiyatlarında güçlü bir yükselişi tetiklemişti.

        Uluslararası fiyatlama ölçütü Brent ham petrolü ve ABD ham petrolü, Pazar günü ABD gece işlemlerinde yüzde 25’ten fazla yükselerek varil başına 110 doların üzerine çıkmıştı. Brent petrol aynı gün içinde 119,50 seviyelerine kadar yükselmişti.

        Financial Times'ta yer alan G7 ülkelerinin fiyatlarla mücadele etmek amacıyla düzenlenecek acil toplantıda rezervlerden ortak petrol salınımı olasılığını değerlendirdiği haberlerinin ardından ise 119,50 dolara kadar yükselen brent petrol 110 dolar, WTI petrol ise 106 dolar seviyelerine gerilemişti.

