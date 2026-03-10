Canlı
        Uyuşturucu test pozitif çıkan Edis'ten ilk açıklama: Şaşkınım

        Uyuşturucu test pozitif çıkan Edis'ten ilk açıklama: Şaşkınım

        Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü şarkıcı Edis'ten ilk açıklama geldi. Sonuç karşısında şaşkın olduğunu belirten şarkıcı, "Testlerin yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğim" dedi

        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 16:11
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"

        Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Edis Görgülü'nün uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Ünlü şarkıcıdan alınan örneklerde kokain maddesine rastlandığı belirtildi.

        "TEKRARLANMASINI TALEP EDECEĞİM"

        Uyuşturucu test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Edis'ten ilk açıklama geldi. Sonuç karşısında şaşkın olduğunu belirten ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

        Böyle bir konu ile adım anıldığı anda, yurtdışından kısa sürede dönerek testimi verdim çünkü yaşamımdan ve alışkanlıklarımdan son derece emindim. Sonuç karşısında son derece şaşkınım. T.C. Adli Tıp Kurumu’nun bu konuda bana özel bir uygulama yapmayacağına inanıyorum. Ancak kendi yaşamımı ve alışkanlıklarımı net olarak bildiğim için ortada bir yanlışlık olabileceğini düşünüyorum.

        Bu yüzden testlerin yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğim. Ayrıca farklı ve bağımsız kurumlarda yaptıracağım kapsamlı testlerle de sürece katkı sağlayacak, elde edilen sonuçları ilgili mercilerle paylaşacağım.

        "GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

        Hukuka olan güvenim tamdır. 'Neden' ve 'nasıl' gibi soruların cevabını kamuoyunda tartışmak yerine, doğru dayanaklarla mahkeme önünde ortaya koymanın en doğru yol olduğuna inanıyorum.

        Süreci de bu anlayışla hukuki yollarla takip edeceğim. Hakkımı arayacağım. Aksi bir durum söz konusu olsaydı bunu açıkça kabul eder, sorumluluğunu da üstlenirdim. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ederim.

