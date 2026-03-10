Canlı
        Zara, Burcu Güneş'in Demet Akalın için sarf ettiği sözler hakkında konuştu: Bu tartışmaların içinde olmak istemem

        Zara: Bu tartışmaların içinde olmak istemem

        Şarkıcı Zara, Burcu Güneş'in meslektaşı Demet Akalın hakkında kullandığı sert ifadeler ile ilgili, "Bu tartışmaların içinde olmak istemem" dedi

        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 16:01
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Zara, Minik Kalpler Derneği'nin (MİKADER) iftar davetinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Böyle geceler oldukça göğsümüz daha çok kabarıyor. Kadın dayanışmasını görünce daha çok mutlu oluyoruz. Her şey çocuklarımız için. Bir toplumun ne kadar önde, cesur olduğu, yardımseverliği ile belli olur. Ben de burada kısa bir sahne yapacağım. Bir yardımımız olacaksa ne mutlu bize" dedi.

        "HER ŞEY EZBER BOZMAKLA ALAKALI"

        Verdiği kilolar hakkında da konuşan ünlü şarkıcı, "Benim için ilk başta zor oldu. Ama daha sonra yaşam şekline dönüştü. Aslında her şey ezberimizi bozmakla alakalı. Ne kadar çok uyum sağlamış olursanız, o kadar akıntıya karşı yüzmemiş oluyorsunuz. Biraz teslim olmak lazım. Çünkü bu hayat boyu sürecek bir şey. 'Hadi kilo verdim, eski yaşantıma geri döneyim' dersen eski haline dönersin. Dolayısıyla bunun hep sürmesi gerekir. Yemek yememek de bir çözüm değil. Düzenli beslenmek gerekir. Ben öyle yapıyorum" ifadelerini kullandı.

        Şarkıcı Burcu Güneş, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Demet Akalın hakkında sert ifadeler kullanarak, "Onu, ne sanat olarak, ne emek olarak, ne duruş olarak, ne de kalite açısından kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum" demişti. Zara'ya, Güneş'in Akalın'a yönelik bu sözleri ve daha sonra tartışmaya İrem Derici, Ece Seçkin ve Bengü'nün de dahil olması soruldu.

        Demet Akalın ve Burcu Güneş
        Demet Akalın ve Burcu Güneş

        Zara, konuyla ilgili, "Hiç haberim yok. Bu tartışmaların içinde zaten olmak istemem, koşturuyorum. Bir okula başladım ve şu an ikinci sınıf öğrencisiyim. Okumanın yaşı yok. Hiç takip edemedim, derslerimle meşgulüm" ifadelerini kullandı.

        #Zara
        #burcu güneş
        #Demet Akalın
