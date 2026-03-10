Canlı
        Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor! MSB'den açıklama geldi - Son dakika haberi

        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Malatya'da konuşlandırılan Patriot Sistemine ilişkin, "Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak, NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır" denildi

        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 10:05
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır" denildi.

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları 11 gündür sürüyor.

        Geçtiğimiz günlerde İran tarafından gönderildiği tespit edilen ve havada imha edilen iki füze parçası Hatay'ın Dörtyol ilçesi ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesine düşmüştü.

        Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin hava sahasının korunmasına yönelik tedbirleri artırırken, yapılan açıklamada NATO tarafından ilave olarak hava ve füze sistemleri konuşlandırıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızı güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

        Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızı korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.

        Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."

        PATRIOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

        Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target), ABD tarafından geliştirilen gelişmiş bir hava ve füze savunma sistemidir. Uçakları, seyir füzelerini ve özellikle balistik füzeleri havada imha etmek için tasarlanmıştır. Sistem, dünyanın en gelişmiş kara konuşlu hava savunma sistemlerinden biri kabul edilir.

        Sistem ilk olarak 1980’lerde ABD ordusunda kullanılmaya başlanmış ve zamanla modernize edilmiştir.

        Temel özellikleri

        Ana görevleri:

        Balistik füzeleri vurmak

        Seyir füzelerini imha etmek

        Savaş uçaklarını düşürmek

        Kritik altyapıyı ve şehirleri korumak

        Öne çıkan teknik özellikler:

        Faz dizili radar ile hedefleri uzun mesafeden tespit eder

        Aynı anda birden fazla hedefe kilitlenebilir

        Füzeler hedefi havada çarpışarak yok eder (hit-to-kill teknolojisi)

        Komuta kontrol sistemiyle diğer savunma ağlarına entegre olabilir

        Patriot sisteminin ana bileşenleri

        Bir Patriot bataryası genellikle şu parçalardan oluşur:

        Radar sistemi (AN/MPQ-65)

        Hedefleri tespit eder ve takip eder.

        Komuta kontrol merkezi

        Radar verilerini analiz eder ve füzeleri yönlendirir.

        Fırlatma rampaları (Launcher)

        Füze konteynerlerinin bulunduğu mobil platformlar.

        Patriot füzeleri

        Farklı versiyonları vardır.

        Patriot füze türleri

        En bilinen Patriot füzeleri:

        PAC-2

        Daha eski versiyon

        Patlayıcı başlıkla hedefi parçalar

        PAC-3

        Daha modern versiyon

        Hit-to-kill yöntemiyle doğrudan çarpışarak hedefi yok eder

        Özellikle balistik füzelere karşı daha etkili

        Hangi ülkelerde kullanılıyor?

        Patriot sistemi birçok NATO ve müttefik ülkede bulunur. Örneğin:

        * ABD

        * Almanya

        * Japonya

        * Güney Kore

        * Suudi Arabistan

        * Polonya

        * Ukrayna

        Sistem özellikle füze tehdidi yüksek bölgelerde konuşlandırılır.

        Hangi savaşlarda kullanıldı?

        Patriot sistemi çeşitli çatışmalarda aktif kullanıldı:

        * 1991 Körfez Savaşı

        * 2003 Irak Savaşı

        * Rusya-Ukrayna Savaşı

        Örneğin Ukrayna’da Patriot sistemleri Rus hipersonik Kinzhal füzelerini düşürdüğünü açıklamıştı.

        Patriot, özellikle balistik füze savunması için geliştirilen mobil bir hava savunma sistemidir ve NATO’nun en kritik savunma araçlarından biridir.

