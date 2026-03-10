Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır" denildi.

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları 11 gündür sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İran tarafından gönderildiği tespit edilen ve havada imha edilen iki füze parçası Hatay'ın Dörtyol ilçesi ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesine düşmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin hava sahasının korunmasına yönelik tedbirleri artırırken, yapılan açıklamada NATO tarafından ilave olarak hava ve füze sistemleri konuşlandırıldı.

REKLAM

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızı güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızı korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.

Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."

PATRIOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

REKLAM

Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target), ABD tarafından geliştirilen gelişmiş bir hava ve füze savunma sistemidir. Uçakları, seyir füzelerini ve özellikle balistik füzeleri havada imha etmek için tasarlanmıştır. Sistem, dünyanın en gelişmiş kara konuşlu hava savunma sistemlerinden biri kabul edilir.

Sistem ilk olarak 1980’lerde ABD ordusunda kullanılmaya başlanmış ve zamanla modernize edilmiştir.

Temel özellikleri

Ana görevleri:

Balistik füzeleri vurmak

Seyir füzelerini imha etmek

Savaş uçaklarını düşürmek

Kritik altyapıyı ve şehirleri korumak

Öne çıkan teknik özellikler:

Faz dizili radar ile hedefleri uzun mesafeden tespit eder

Aynı anda birden fazla hedefe kilitlenebilir

Füzeler hedefi havada çarpışarak yok eder (hit-to-kill teknolojisi)

Komuta kontrol sistemiyle diğer savunma ağlarına entegre olabilir

Patriot sisteminin ana bileşenleri

Bir Patriot bataryası genellikle şu parçalardan oluşur:

Radar sistemi (AN/MPQ-65)

Hedefleri tespit eder ve takip eder.

Komuta kontrol merkezi

Radar verilerini analiz eder ve füzeleri yönlendirir.

Fırlatma rampaları (Launcher)

Füze konteynerlerinin bulunduğu mobil platformlar.

Patriot füzeleri

Farklı versiyonları vardır.

REKLAM

Patriot füze türleri

En bilinen Patriot füzeleri:

PAC-2

Daha eski versiyon

Patlayıcı başlıkla hedefi parçalar

PAC-3

Daha modern versiyon

Hit-to-kill yöntemiyle doğrudan çarpışarak hedefi yok eder

Özellikle balistik füzelere karşı daha etkili

Hangi ülkelerde kullanılıyor?

Patriot sistemi birçok NATO ve müttefik ülkede bulunur. Örneğin:

* ABD

* Almanya

* Japonya

* Güney Kore

* Suudi Arabistan

* Polonya

* Ukrayna

Sistem özellikle füze tehdidi yüksek bölgelerde konuşlandırılır.

Hangi savaşlarda kullanıldı?

Patriot sistemi çeşitli çatışmalarda aktif kullanıldı:

* 1991 Körfez Savaşı

* 2003 Irak Savaşı

* Rusya-Ukrayna Savaşı

Örneğin Ukrayna’da Patriot sistemleri Rus hipersonik Kinzhal füzelerini düşürdüğünü açıklamıştı.

Patriot, özellikle balistik füze savunması için geliştirilen mobil bir hava savunma sistemidir ve NATO’nun en kritik savunma araçlarından biridir.