        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan çelişkili ifadeler | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan çelişkili ifadeler

        ABD Başkanı Trump'ın İran Savaşı'na ilişkin söylemleri, ilk saldırılar başlamadan önce de kafa karıştırıcı ve çelişkiliydi. Ancak dün birkaç saat içinde aynı konular hakkında oldukça farklı açıklamalar yaptı. Dün ilk yaptığı açıklamada, "Savaş büyük ölçüde tamamlandı" diyen Trump, daha sonra zaferin henüz tamamlanmadığını vurguladı.

        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 08:09
        Trump'tan çelişkili ifadeler

        ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat günü İsrail ile İran'a başlattıkları operasyonun 4 hafta süreceğini söylemişti. Ancak Trump'ın sonraki günlerdeki açıklamaları değişti ve saldırıların daha uzun daha uzun sürebileceği mesajını verdi.

        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        11 gündür net bir açıklama yapmayan Trump'ın dünkü açıklamaları ise kafa karıştırıcı ve çelişkiliydi. Yalnızca birkaç saat içinde aynı konular hakkında oldukça farklı açıklamalar yaptı. CNN International, Trump'ın bu söylemlerini derledi.

        SAVAŞIN BİTİP BİTMEDİĞİ KONUSU

        Dün öğleden sonra CBS News'e konuşan Trump, "Bence savaş büyük ölçüde tamamlandı" dedi.

        Ancak aynı saatlerde Savunma Bakanlığı X hesabında, "Savaşmaya daha yeni başladık" mesajını paylaştı. Savunma Bakanı Pete Hegseth de cuma günü katıldığı CBS'in "60 Minutes" programında "Bu daha başlangıç" demişti.

        Üstelik Trump'ın pazartesi günkü bu röportajdaki sözleri, aynı günün ilerleyen saatlerinde söyleyeceklerinden oldukça farklıydı.

        Florida'da Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerine hitap ettiği konuşmada Trump, "Birçok açıdan zaten kazandık ama yeterince kazanmadık" dedi ve ekledi:

        "Bu uzun süredir devam eden tehlikeyi tamamen ortadan kaldıracak nihai zafere ulaşmak için her zamankinden daha kararlıyız."

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bu konuşmadan dakikalar sonra düzenlediği basın toplantısında da zaferin henüz tamamlanmadığını vurguladı.

        "Düşman tamamen ve kesin bir şekilde yenilgiye uğratılana kadar geri adım atmayacağız" dedi.

        Trump ayrıca, "Şu anda bunu büyük bir başarı olarak ilan edebilirim, buradan ayrılırken bunu söyleyebilirim. Ama daha da ileri gidebiliriz ve biz de daha ileri gideceğiz." ifadelerini kullandı.

        İRAN'IN SAVUNMA KAPASİTESİ

        Trump, İran'ın askeri gücünün mevcut durumuna ilişkin de çelişkili açıklamalar yaptı.

        Aynı CBS röportajında İran'ın artık savaşacak imkanının kalmadığını öne sürdü ve şöyle dedi:

        "İran'ın donanması yok, iletişim sistemi yok, hava kuvvetleri yok. Ellerindeki her şeyi kullandılar. Bakarsanız hiçbir şeyleri kalmadı. Askeri anlamda hiçbir şeyleri yok."

        Basın toplantısında da benzer şekilde "Radarları yok, telekomünikasyonları yok. Hepsi yok oldu." dedi.

        Ancak aynı etkinlikte başka açıklamalarında bu kapasitenin tamamen yok olmadığını, sadece büyük ölçüde zayıfladığını ima etti.

        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        Örneğin daha önce "İran'ın donanması yok" demesine rağmen, bu kez "İran'ın deniz gücünün büyük bölümü batırıldı" ifadesini kullandı.

        Trump bir yandan İran'ın elindeki tüm füzeleri kullandığını söylerken, başka bir noktada füze kapasitesinin "yüzde 10 civarına, belki daha da altına düştüğünü" söyledi.

        İRAN YÖNETİMİ

        Trump, basın toplantısında savaşın başarılarını anlatırken ilk başta İran yönetiminin tamamen ortadan kalktığını iddia etti.

        "Ellerindeki her şey yok oldu, buna liderlikleri de dahil. Liderlikleri yok" açıklamasında bulundu.

        Ancak daha sonra söylemini değiştirerek "liderliğin iki kademesinin ortadan kaldırıldığını" söyledi ve İran'ın yeni liderleri olarak anılan kişilerin çoğunun adının pek bilinmediğini belirtti.

        Oysa bu isimlerden biri oldukça tanıdık: İran'ın yeni dini lideri, kısa süre önce öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney.

        Trump, İran yönetiminin geri dönülmez biçimde ortadan kalktığını söylemesinden yalnızca yedi dakika sonra ise yeni Hamaney'i yönetimin devamı gibi gösterdi.

        İLKOKUL SALDIRI TARTIŞMASI

        Trump cumartesi günü de dikkat çeken bir iddiada bulunmuş, İran topraklarındaki ilkokula düzenlenen saldırının sorumlusunun İran olduğunu öne sürmüştü. Oysa mevcut birçok kanıt saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor.

        Trump, "Gördüklerime dayanarak söylüyorum, bunu İran yaptı" demişti.

        Ancak dünkü basın toplantısında bu konuda daha temkinli bir ton kullandı. İran'ın "genel üretim" bir Tomahawk füzesine sahip olmuş olabileceğini öne sürdü, oysa İran'ın böyle bir silaha sahip olduğu bilinmiyor.

        Gazeteciler, Savunma Bakanı Hegseth'in cumartesi günü Trump'ın bu iddiasını desteklememiş olduğunu hatırlatınca Trump geri adım attı ve şöyle dedi:

        "Bu konuda yeterince bilgiye sahip değildim. Bana bunun hala soruşturma altında olduğu söylendi"

        Gizli takip ağı: Trafik kameralarına nasıl sızdılar? İran lideri nasıl takip edildi? Yapay zeka destekli istihbarat Hamaney'i nasıl takip etti? Siber savaş İran'da yönetici kadroyu bitirdi mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Yazılım Uzmanı Haktan Akdağ, Akademisyen Doç. Dr. Helin Sarı...
