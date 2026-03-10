ABD Başkanı Trump'tan çelişkili ifadeler

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat günü İsrail ile İran'a başlattıkları operasyonun 4 hafta süreceğini söylemişti. Ancak Trump'ın sonraki günlerdeki açıklamaları değişti ve saldırıların daha uzun daha uzun sürebileceği mesajını verdi.

11 gündür net bir açıklama yapmayan Trump'ın dünkü açıklamaları ise kafa karıştırıcı ve çelişkiliydi. Yalnızca birkaç saat içinde aynı konular hakkında oldukça farklı açıklamalar yaptı. CNN International, Trump'ın bu söylemlerini derledi.

SAVAŞIN BİTİP BİTMEDİĞİ KONUSU

Dün öğleden sonra CBS News'e konuşan Trump, "Bence savaş büyük ölçüde tamamlandı" dedi.

Ancak aynı saatlerde Savunma Bakanlığı X hesabında, "Savaşmaya daha yeni başladık" mesajını paylaştı. Savunma Bakanı Pete Hegseth de cuma günü katıldığı CBS'in "60 Minutes" programında "Bu daha başlangıç" demişti.

Üstelik Trump'ın pazartesi günkü bu röportajdaki sözleri, aynı günün ilerleyen saatlerinde söyleyeceklerinden oldukça farklıydı.

Florida'da Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerine hitap ettiği konuşmada Trump, "Birçok açıdan zaten kazandık ama yeterince kazanmadık" dedi ve ekledi:

"Bu uzun süredir devam eden tehlikeyi tamamen ortadan kaldıracak nihai zafere ulaşmak için her zamankinden daha kararlıyız."

Bu konuşmadan dakikalar sonra düzenlediği basın toplantısında da zaferin henüz tamamlanmadığını vurguladı.

"Düşman tamamen ve kesin bir şekilde yenilgiye uğratılana kadar geri adım atmayacağız" dedi.

Trump ayrıca, "Şu anda bunu büyük bir başarı olarak ilan edebilirim, buradan ayrılırken bunu söyleyebilirim. Ama daha da ileri gidebiliriz ve biz de daha ileri gideceğiz." ifadelerini kullandı.

İRAN'IN SAVUNMA KAPASİTESİ

Trump, İran'ın askeri gücünün mevcut durumuna ilişkin de çelişkili açıklamalar yaptı.

Aynı CBS röportajında İran'ın artık savaşacak imkanının kalmadığını öne sürdü ve şöyle dedi:

"İran'ın donanması yok, iletişim sistemi yok, hava kuvvetleri yok. Ellerindeki her şeyi kullandılar. Bakarsanız hiçbir şeyleri kalmadı. Askeri anlamda hiçbir şeyleri yok."

Basın toplantısında da benzer şekilde "Radarları yok, telekomünikasyonları yok. Hepsi yok oldu." dedi.

Ancak aynı etkinlikte başka açıklamalarında bu kapasitenin tamamen yok olmadığını, sadece büyük ölçüde zayıfladığını ima etti.

Örneğin daha önce "İran'ın donanması yok" demesine rağmen, bu kez "İran'ın deniz gücünün büyük bölümü batırıldı" ifadesini kullandı.

Trump bir yandan İran'ın elindeki tüm füzeleri kullandığını söylerken, başka bir noktada füze kapasitesinin "yüzde 10 civarına, belki daha da altına düştüğünü" söyledi.

İRAN YÖNETİMİ

Trump, basın toplantısında savaşın başarılarını anlatırken ilk başta İran yönetiminin tamamen ortadan kalktığını iddia etti.

"Ellerindeki her şey yok oldu, buna liderlikleri de dahil. Liderlikleri yok" açıklamasında bulundu.

Ancak daha sonra söylemini değiştirerek "liderliğin iki kademesinin ortadan kaldırıldığını" söyledi ve İran'ın yeni liderleri olarak anılan kişilerin çoğunun adının pek bilinmediğini belirtti.

Oysa bu isimlerden biri oldukça tanıdık: İran'ın yeni dini lideri, kısa süre önce öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney.

Trump, İran yönetiminin geri dönülmez biçimde ortadan kalktığını söylemesinden yalnızca yedi dakika sonra ise yeni Hamaney'i yönetimin devamı gibi gösterdi.

İLKOKUL SALDIRI TARTIŞMASI

Trump cumartesi günü de dikkat çeken bir iddiada bulunmuş, İran topraklarındaki ilkokula düzenlenen saldırının sorumlusunun İran olduğunu öne sürmüştü. Oysa mevcut birçok kanıt saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Trump, "Gördüklerime dayanarak söylüyorum, bunu İran yaptı" demişti.

Ancak dünkü basın toplantısında bu konuda daha temkinli bir ton kullandı. İran'ın "genel üretim" bir Tomahawk füzesine sahip olmuş olabileceğini öne sürdü, oysa İran'ın böyle bir silaha sahip olduğu bilinmiyor.

Gazeteciler, Savunma Bakanı Hegseth'in cumartesi günü Trump'ın bu iddiasını desteklememiş olduğunu hatırlatınca Trump geri adım attı ve şöyle dedi:

"Bu konuda yeterince bilgiye sahip değildim. Bana bunun hala soruşturma altında olduğu söylendi"