Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te evlenmişti. Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı.
Zaman zaman eşinin fotoğraflarını paylaşan Dizer, bu kez de Tatlıtuğ'un yeni imajını yayımladı. Dizer, paylaştığı fotoğraflara da, "Pişt, artist misin? Not: Evde denemeyin" notunu düştü.
Kıvanç Tatlıtuğ'un kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı.
Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yapılan bazı yorumlar şöyle:
- Adama her şey yakışıyor, dehşet ötesi olmuş.
- Bu adam yaşlanmıyor mu arkadaş?
- Ne yapsa yakışıyor.
- Hem beyefendi, hem yakışıklı. Konu tartışmaya kapalı.
- Başak Dizer 'evde denemeyin' demiş. Nasıl deneyelim Başak Dizer, bizim evde seninkinden yok.
