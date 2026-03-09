Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı

        Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncuya yorum yağdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 19:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı

        Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te evlenmişti. Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

        Zaman zaman eşinin fotoğraflarını paylaşan Dizer, bu kez de Tatlıtuğ'un yeni imajını yayımladı. Dizer, paylaştığı fotoğraflara da, "Pişt, artist misin? Not: Evde denemeyin" notunu düştü.

        Kıvanç Tatlıtuğ'un kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı.

        REKLAM

        Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yapılan bazı yorumlar şöyle:

        - Adama her şey yakışıyor, dehşet ötesi olmuş.

        - Bu adam yaşlanmıyor mu arkadaş?

        - Ne yapsa yakışıyor.

        - Hem beyefendi, hem yakışıklı. Konu tartışmaya kapalı.

        - Başak Dizer 'evde denemeyin' demiş. Nasıl deneyelim Başak Dizer, bizim evde seninkinden yok.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB 'yolsuzluk' davası başladı! İşte son gelişmeler

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart 2025'te başlatılan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin ilk dava bugün Silivri'de görülüyor. Görevden alınan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 7'si firari 402 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi gazetecilerle konuşan Dilek İmamoğlu, "Ekrem Bey'i g...
        #başak dizer
        #kıvanç tatlıtuğ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        El freni faciasında kahreden detay!
        El freni faciasında kahreden detay!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı