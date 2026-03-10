Canlı
        KÖTÜ HABER! Meteoroloji'den açıklama! Yağış beklenmiyor, soğuk hava etkili oluyor - Son dakika 10 Mart hava durumu

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış beklenmiyor, soğuk hava etkili oluyor

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken soğuk hava etkili oluyor. Doğuda çığ tehlikesi devam ediyor.

        Giriş: 10.03.2026 - 07:12 Güncelleme:
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 16°

        Ankara

        Güneşli 13°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Güneşli 10°

        Bursa

        Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Güneşli 13°

        Ağrı

        Güneşli

        Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

