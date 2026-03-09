Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran’ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı | Dış Haberler

        İran’ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

        Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat istendi. Yaşanan hadiseyle ilgili tepki ve endişeler iletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 20:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

        İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletildi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'den yaşanan hadiseyle ilgili izahat istendi.

        İranlı Büyükelçi'ye, Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

        4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD'nin Tahran'da vurduğu petrol deposu

        ABD'nin Tahran'da vurduğu petrol deposu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "Benim için bir zevk"
        "Benim için bir zevk"
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı