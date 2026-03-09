Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray CAS'tan Galatasaray'ın itirazına ret! - Galatasaray Haberleri

        CAS'tan Galatasaray'ın itirazına ret!

        Galatasaray'ın Liverpool deplasman yasağı cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma talebi, CAS tarafından reddedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 19:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!

        UEFA, Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe seyircisiz oynama ve 40 bin Euro para cezası vermişti.

        UEFA'nın açıklamasına göre cezanın nedenlerinin; nesne fırlatma ve havai fişek yakılması, taraftarlar arası karışıklık olduğu belirtildi.

        G.SARAY'DAN CAS'A BAŞVURU

        Sarı-kırmızılı takım CAS'a, Liverpool deplasmanı için verilen seyirci yasağına ilişkin yürütmeyi durdurma başvurusu yaptı.

        G.Saray'ın itirazını değerlendiren CAS, yürütmeyi durdurma başvurusunu reddetti.

        OKAN BURUK: CEZA ADİL DEĞİL

        İngiliz deviyle oynayacakları maç öncesi konuyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Verilen cezanın çok adil olduğunu düşünmüyorum. Belki bu değişecektir, itirazımız yapıldı. Sadece bir yerden bakmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Orada polislerin de nasıl davrandığı çok önemli. İkinci maçta taraftarımızın yanımızda olması güzel olurdu. Çünkü çok güzel bir stat, çok güzel bir atmosfer var. Daha önce ben futbolcu olarak Anfield'da bulunmuştum. Şimdi teknik adam olarak bunu yaşamak istiyorum. Taraftarımızın da orada olup tribünde yerini almasını istiyorum. Yarınki maç bizim için çok önemli tabii ki. Taraftarımız iç saha maçında ne kadar iyi olduğunu, Avrupa'nın belki de en iyisi olduğunu hep gösterdi." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tophane Çeşmesi'ne ateş yakarak zarar veren şüpheli kamerada: Tarihi eser olduğunu bilmiyordum

        Beyoğlu'nda I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en büyük üçüncü çeşmesi olarak bilinen Tophane Çeşmesi, O.G.Y.'nin (61) gece yaktığı ateş nedeniyle zarar gördü. Çeşmenin yandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliy...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        El freni faciasında kahreden detay!
        El freni faciasında kahreden detay!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı