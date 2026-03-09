Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel El freni faciasında kahreden detay! Hediye için çıktılar dehşeti yaşadılar! | Son dakika haberleri

        El freni faciasında kahreden detay! Hediye için çıktılar dehşeti yaşadılar!

        Bursa'da el freni çekilmeyen otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Öykü Durgut, gözyaşları içinde toprağa verildi. Kahreden kazada küçük kızın kardeşi ile birlikte yaralanan dede Piri Durgut'un ise emekli maaşını aldığı ve torunlarını bayram hediyesi almaya götürdüğü sırada olayın yaşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 16:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        El freni faciasında kahreden detay!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda dedesi Piri Durgut (70) ve ağabeyi A. (13) ile birlikte yürürken sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin çarptığı Öykü Durgut (11) toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre aynı kazada A. ile birlikte yaralanan Piri Durgut’un emekli maaşını aldığı, torunlarını bayram hediyesi almaya götürdüğü bildirildi.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi’nde meydana geldi. Mücahit S.’nin (30) yol kenarına park edip markete gittiği otomobil, yokuş aşağı hareket etti. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen otomobil, hızlanıp yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen Piri Durgut ile torunları A. ve Öykü Durgut'a çarptı.

        REKLAM

        Yayaları altına alan otomobil, bir sitenin duvarına ve direğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan dede ve torunlarını İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Öykü Durgut, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı duyup hastaneye gelen kardeşlerin annesi Elif G. (34) büyük üzüntü yaşarken, otomobil sürücüsü ise kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Kazada hayatını kaybeden Öykü Durgut, cenaze namazının kılınması için Mahmudiye Mahallesi’ndeki Hürriyet Cami’sine getirildi. Anne Elif G. Kızının tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Öykü Durgut, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen dede Durgut’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, yaralı torunu A. Durgut’un ise durumunun iyiye gittiği bildirildi.

        Öte yandan, olay günü Piri Durgut’un emekli maaşını aldıktan sonra iki torunuyla beraber bayram hediyesi almak için sokağa çıktıkları öğrenildi.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Öykü Durgut’un hayatını kaybettiği, dedesi Piri ile ağabeyi A. Durgut’un yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Mücahit C. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda şubatta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmaya göre, İstanbulda hava kirliliği şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 arttı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları