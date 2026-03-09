Canlı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı

        Ufuk Bayraktar olay çıkardı

        Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleşen yürüyüş sırasında olay çıkardı. Bayraktar, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:20
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Beyoğlu'nda bir araya gelen kadınlar yürüyüş düzenledi. Polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemi alınırken metro durakları güvenlik gerekçesiyle kısa süreli kapatıldı.

        Saat 19.30 sıralarında Sıraselviler Caddesi'nden yürüyüşe başlayan kadınlar Cihangir Caddesi'nde bir süre durdu.

        Bu sırada Cihangir'de bir kafesi olduğu bilinen oyuncu Ufuk Bayraktar ile kadınlar arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Bayraktar, olay yerinden uzaklaştırıldı.

        Son yıllarda adli olaylarla gündeme gelen Ufuk Bayraktar, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikâyet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla ocak ayında hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti ara kararında, adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs 2026 tarihine ertelemişti.

        Bayraktar, kariyerinde birçok yapımda yer almasına rağmen, en çok 'Ezel' dizisinde Tuncel Kurtiz’in hayat verdiği 'Ramiz Dayı' karakterinin gençliğini oynamasıyla tanınmıştı.

        #Ufuk Bayraktar
