        Son dakika: El frenini unuttu, dehşete yol açtı! Aracı, dede ve torunlarını ezdi! | Son dakika haberleri

        Bursa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuş aşağı hareket edip kaldırımda yürüyen dede ve torunlarına çarptı. Yaşanan faciada 11 yaşındaki Öykü Durgut hayatını kaybederken, 13 yaşındaki kardeşi ile dedesi yaralandı. Feci olay kameraya yansıdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuş aşağı hareket edip kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları A. Durgut (13) ve Öykü Durgut’a (11) çarptı.

        DHA'nın haberine göre bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazada Öykü Durgut hayatını kaybederken, dedesi ile ağabeyi ise yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Mücahit S.’nin (30) yol kenarına park edip markete gittiği otomobil, yokuş aşağı hareket etti.

        Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen otomobil, hızlanıp yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen Piri Durgut ile torunları A. ve Öykü Durgut'a çarptı. Yayaları altına alan otomobil, bir sitenin duvarına ve direğe çarpıp, durdu.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan dede ve torunlarını İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Öykü Durgut, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Olayı duyup hastaneye gelen kardeşlerin annesi Elif G. (34) büyük üzüntü yaşadı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri otomobil sürüsünü gözaltına aldı. Öte yandan kaza bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

