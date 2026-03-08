Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslıhan Karalar ölümden döndü! Ünlü oyuncunun Riva'daki evi yandı - Magazin haberleri

        Aslıhan Karalar'ın evi yandı

        Oyuncu Aslıhan Karalar'ın Riva'daki evi yandı. Zehirlendiği için hastaneye kaldırılan Karalar'ın hayati tehlikesi bulunmuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beykoz Riva'da Ali Sami Yen Caddesi üzerindeki Riva Konakları'nda, Best Model of Turkey 2017 birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar'ın oturduğu villanın çatı katında sabah saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yoğun dumanın kapladığı evden güçlükle çıkan Aslıhan Karalar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale gelirken, oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Avcılar'da otomobil 8 metre yüksekten bina boşluğuna düştü

        Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil rampadan hızla inerek duvara çarptı. Ardından da 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

        #Aslıhan Karalar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?