Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları günlerdir sürüyor. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 07:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!

        BAE SAVUNMA SİSTEMLERİ ÇALIŞTI

        Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan fırlatılan füzeleri ve insansız hava araçlarını hava savunma sistemlerinin engellediğini açıkladı.

        BAE Savunma Bakanlığı, "BAE hava savunma sistemleri şu anda İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşılık veriyor" açıklamasında bulundu. Patlama seslerinin sistemlerin "füzeleri ve insansız hava araçlarını engellemesinin" bir sonucu olduğunu belirtildi.

        Bu saldırılar, İran Cumhurbaşkanı'nın Körfez'deki öfkeyi yatıştırmak amacıyla komşu ülkelerdeki ABD tesislerine yönelik saldırıları için özür dilemesinin ardından geldi, ancak bu durum ülke içindeki sertlik yanlılarından eleştirilere yol açtı.

        İSRAİL DEVRİM MUHAFIZLARI KUDÜS GÜCÜ KOMUTANINI HEDEF ALDI İDDİASI

        İsrail ordusu, Beyrut’ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nün Lübnan Kolordusu’ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediğini öne sürdü.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu komutanların Beyrut’ta faaliyet gösterdiği ve İsrail'e yönelik saldırı planlarını ilerletmek için çalıştığı iddia edildi.

        İsrail ordusunun, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nün Lübnan Kolordusu’ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediği ileri sürülen açıklamada, söz konusu yapının Hizbullah ile İran Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki bağlantıyı sağladığı ve Hizbullah’ın askeri kapasitesinin güçlendirilmesine destek verdiği savunuldu.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

        İRAN: SAVAŞI 6 AY SÜRDÜREBİLİRİZ

        İran Devrim Muhafızları yetkilisi, 'yoğun savaşı' altı ay daha sürdürebileceklerini iddia etti.

        İran Devrim Muhafızları (İDGK) ile bağlantılı yarı resmi Fars haber ajansının yayınladığı bir açıklamada, Sözcü Ali Muhammed Naini şunları söyledi:

        "İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, mevcut operasyon temposuyla en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasitededir."

        İRAN: KUM'DA 2 BİN BİNA HEDEF ALINDI

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında, Tahran'da 1 ambulansın vurulduğu ve Kum kentinde sivillere ait 2 binanın hedef alındığı bildirildi.

        İran medyasına göre, Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu tarafından yapılan açıklamada, başkentte 1 ambulansın füzeyle vurulduğu belirtildi. Sosyal medya görüntülerinde yandığı görülen ambulanstaki sağlık görevlilerinin hafif yaralandığı ifade edildi.

        Öte yandan, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Haydari, kentin Şehitler Caddesi civarında sivillere ait 2 konutun ABD ve İsrail saldırılarında hedef alındığını açıkladı. Saldırılardaki yaralılar veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

        İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI

        ran'dan İsrail'e yönelik düzenlenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok şehirde sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, birkaç dakika aralıklarla İran'dan iki dalga halinde ateşlenen İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde liman kenti Hayfa dahil birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

        Bölgede yaşayan yüz binlerce İsraillinin bir süre sığınaklarda beklemek zorunda kaldığına işaret edilen haberde, füzelerin çok başlıklı olmadığı ve bazı füzelerin açık alanlara düştüğü ileri sürüldü.

        REKLAM

        ERBİL HAVAALANI'NDA BİR KİŞİ ÖLDÜ

        Erbil Havaalanı'na yapılan kamikaze insansız hava aracı saldırısında 1 güvenlik görevlisinin öldüğü, 1'inin de yaralandığı bildirildi.

        Havaalanına yapılan saldırının ardından Erbil Valisi Ümid Hoşnav açıklama yaptı. Hoşnav, "Erbil Havaalanı'na yapılan dron saldırısında 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 1 görevli de yaralandı." ifadelerini kullandı.

        ABD-İsrail ile İran arasında süren çatışmalar sonrası Erbil'e düzenlenen İHA saldırısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde ilk ölüm kayda geçmiş oldu.

        SUUDİ ARABİSTAN: 14 İHA İMHA EDİLDİ

        Suudi Arabistan, hava sahasına giren 14 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Suudi Arabistan hava sahasına giren 8 İHA'yı tespit ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

        Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada ise Riyad'ın doğusunda 6 İHA'nın tespit edilerek imha edildiği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        4 çocuk annesi, pembe renkli TIR'ı ile uluslararası taşımacılık yapıyor

        Tekstil sektöründeki iş yerini iflastan sonra kapatmasının ardından babası ve ağabeyinden esinlenen 4 çocuk annesi Sema Can (42), TIR şoförü oldu. Yaklaşık 5 yıldır uluslararası taşımacılık yapan Can, pembe renkteki TIR'ı ile Avrupa'nın birçok ülkesine yük taşıyor. Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklar...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem