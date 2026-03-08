ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!

BAE SAVUNMA SİSTEMLERİ ÇALIŞTI
Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan fırlatılan füzeleri ve insansız hava araçlarını hava savunma sistemlerinin engellediğini açıkladı.
BAE Savunma Bakanlığı, "BAE hava savunma sistemleri şu anda İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşılık veriyor" açıklamasında bulundu. Patlama seslerinin sistemlerin "füzeleri ve insansız hava araçlarını engellemesinin" bir sonucu olduğunu belirtildi.
Bu saldırılar, İran Cumhurbaşkanı'nın Körfez'deki öfkeyi yatıştırmak amacıyla komşu ülkelerdeki ABD tesislerine yönelik saldırıları için özür dilemesinin ardından geldi, ancak bu durum ülke içindeki sertlik yanlılarından eleştirilere yol açtı.