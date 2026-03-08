ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!

4 çocuk annesi, pembe renkli TIR'ı ile uluslararası taşımacılık yapıyor

Tekstil sektöründeki iş yerini iflastan sonra kapatmasının ardından babası ve ağabeyinden esinlenen 4 çocuk annesi Sema Can (42), TIR şoförü oldu. Yaklaşık 5 yıldır uluslararası taşımacılık yapan Can, pembe renkteki TIR'ı ile Avrupa'nın birçok ülkesine yük taşıyor. Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarıyla yaşayan Can, "Bana göre çok değerli ve çok kıymetli bir meslek. Cesareti olan, kendine inanan, öz güveni olan, benim gibi 4 çocukla hem anne hem baba olup bir şeylere yetişmeye çalışan bütün kadınlar bence yapabilir. O gücü kendinde bulan bütün kadınlarımız yapabilir diye düşünüyorum" dedi. (DHA)