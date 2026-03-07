Beşiktaş'ın namağlup serisi sona erdi: Büyük maç hasretini dindiremedi!
Süper Lig'de 13 ve Türkiye Kupası'nda da 4 olmak üzere oynadığı son 17 maçta mağlup olmayan Beşiktaş'ın bu serisi, Galatasaray müsabakasıyla sona erdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Beşiktaş, bu hasreti sarı-kırmızılılarla oynadığı ikinci müsabakada da sonlandıramadı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların evindeki 7 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’a 1-0 kaybetti. Bu karşılaşmaya kadar siyah-beyazlı ekip, ligde 13 ve Türkiye Kupası’nda 4 olmak üzere oynadığı son 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Kartal’ın bu namağlup serisi derbide sona erdi.
Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasına kadar Süper Lig’de; Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor’u mağlup etti. Siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile ise berabere kaldı. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor’u mağlup ederken, Kocaelispor ile puanları paylaştı.
EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ DE BİTTİ
Kartal, derbiye kadar Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı son 7 maçta rakiplerine 3 puan izni vermemişti.
Bu süreçte siyah-beyazlı takım; Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe’ye karşı da galip geldi.
BÜYÜK MAÇ HASRETİNİ SONLANDIRAMADI
Süper Lig’de bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Beşiktaş, bu hasreti sarı-kırmızılılarla oynadığı ikinci müsabakada da sonlandıramadı.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda da 3 puana uzanamamıştı. İkisi de deplasmanda olmak üzere Galatasaray ile 1-1 ve Trabzonspor’la da 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe’ye ise sahasında 3-2 mağlup olmuştu.