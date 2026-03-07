Canlı
        Beşiktaş'ın namağlup serisi sona erdi: Büyük maç hasretini dindiremedi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın namağlup serisi sona erdi: Büyük maç hasretini dindiremedi!

        Süper Lig'de 13 ve Türkiye Kupası'nda da 4 olmak üzere oynadığı son 17 maçta mağlup olmayan Beşiktaş'ın bu serisi, Galatasaray müsabakasıyla sona erdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Beşiktaş, bu hasreti sarı-kırmızılılarla oynadığı ikinci müsabakada da sonlandıramadı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların evindeki 7 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.

        Giriş: 07.03.2026 - 22:38
        1

        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’a 1-0 kaybetti. Bu karşılaşmaya kadar siyah-beyazlı ekip, ligde 13 ve Türkiye Kupası’nda 4 olmak üzere oynadığı son 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Kartal’ın bu namağlup serisi derbide sona erdi.

        2

        Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasına kadar Süper Lig’de; Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor’u mağlup etti. Siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile ise berabere kaldı. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor’u mağlup ederken, Kocaelispor ile puanları paylaştı.

        3

        EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ DE BİTTİ

        Kartal, derbiye kadar Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı son 7 maçta rakiplerine 3 puan izni vermemişti.

        4

        Bu süreçte siyah-beyazlı takım; Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe’ye karşı da galip geldi.

        5

        BÜYÜK MAÇ HASRETİNİ SONLANDIRAMADI

        Süper Lig’de bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Beşiktaş, bu hasreti sarı-kırmızılılarla oynadığı ikinci müsabakada da sonlandıramadı.

        6

        Beşiktaş, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda da 3 puana uzanamamıştı. İkisi de deplasmanda olmak üzere Galatasaray ile 1-1 ve Trabzonspor’la da 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe’ye ise sahasında 3-2 mağlup olmuştu.

        7
