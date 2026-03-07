Beşiktaş'ın namağlup serisi sona erdi: Büyük maç hasretini dindiremedi!

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda da 3 puana uzanamamıştı. İkisi de deplasmanda olmak üzere Galatasaray ile 1-1 ve Trabzonspor’la da 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe’ye ise sahasında 3-2 mağlup olmuştu.