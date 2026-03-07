Canlı
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez" | Dış Haberler

        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"

        ABD'de Ulusal İstihbarat Konseyi'nin hazırladığı gizli bir raporun, İran'a yönelik gerçekleştirilecek daha büyük ölçekli saldırıların bile İran'ın yerleşik askeri ve dini yönetimini devirmesinin olası olmadığını ortaya koyduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 21:11
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"

        Washington Post’un (WP) raporun içeriğine aşina üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da ABD yanlısı bir yönetim getirme planı hakkında şüpheler gündeme getirildi.

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran’a yönelik başlayan saldırılarından yaklaşık bir hafta önce tamamlandığı belirtilen raporda, İran liderliğine karşı dar veya hükümet kurumlarını da içeren daha geniş kapsamlı saldırılar sonrası olası senaryolar değerlendirildi.

        Raporun bulgularına aşina olan kişiler, mevcut istihbaratın her iki durumda da İran'ın dini ve askeri kurumlarının, İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi dahil, iktidarın sürekliliğini korumak için tasarlanmış protokolleri izleyerek yanıt vereceği sonucuna varıldığını aktardı.

        Söz konusu gizli rapor hakkında konuşan kaynaklar, ABD ve İsrail saldırıları sonucunda İran’da parçalanmış durumdaki muhalefetin ülkenin kontrolünü ele geçirme ihtimalinin “olası olmadığını” öne sürdü.

        ABD Ulusal İstihbarat Konseyi, Washington'da 18 istihbarat teşkilatının kolektif bilgeliğini temsil etmek amacıyla ABD tarafından toplanan üst düzey analizlerini koordine eden ve tahminler üreten deneyimli analistlerden oluşuyor ve doğrudan Ulusal İstihbarat Direktörü'ne bağlı bulunuyor.

        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!

        İstanbul'un gözde semtlerinden Beşiktaş Etiler'de, bulunan ünlü bir gece kulübü kundaklanarak ateşe verildi. Birkaç saat sonra ise iş yeri sahibi Yusuf Durmuş, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı

