Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor

Türkiye’de bugün Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bulutlar altında, Ege ve Akdeniz ile Marmara ise serin bir havada güneşleniyor.

Doğuda kar yağışları düne göre azalarak sürüyor. Tokat-Erbaa arasında ve Sivas’ın güney ilçelerindeki yükseklerde kar atıştırıyor. Çaykara, İkizdere, Çamlıhemşin gibi Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de kar yağışları bugün zayıf kuvvette sürüyor.

Elazığ-Bingöl arasında, Muş ve yakın çevresinde de bugün kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları bu kesimde -2 ila -5°C’lerde. Kar yağışlarının Doğu ve Güneydoğu yükseklerinde ve Karadeniz’in iç kesimlerinde 9 Mart Pazartesi kesilmesi bekleniyor.

REKLAM

ANADOLU'DA SICAKLIKLAR ARTACAK

Soğuk kış havasının ardından Anadolu’da hava sıcaklıkları yeni hafta yükselecek.

Batı bölgelerde ise pazartesi ile başlayan hafta güneşli geçecek, sıcaklıklar İstanbul’da 11 ila 16°C’lerde olacak. Haftanın en sıcak günü 10 Mart Salı olurken, rüzgarlar gölgede serin esmeyi sürdürecek.

YAĞIŞSIZ GÜNLER

Türkiye yağışsız ve çoğunluklar güneşli bir 7 gün geçirecek görünüyor.

Yeni haftada kıyı Ege ve Akdeniz sahilleri gölgede 18 ila 22°C’lere kadar yükselecek. Batı ve güney kıyılarımıza güneş altında 25 ila 28°C civarı hissedilen sıcak bir ilkbahar havası geliyor. Yağışlarla kendine gelen barajlar, bu hafta yeni yağmurla beslenemiyor. Su tasarrufu yapılması ve yaklaşan yaz mevsimine hazırlık yapılmasında yarar var.

KURAKLIK SÜRÜYOR

Meteorolojik kuraklık geçtiğimiz 2 ayda sona ermiş olsa da, şimdi bir yenisi başlıyor. Hidrolojik kuraklık yani yer altı ve yer üstü su birikintileri, göller ve tüm akarsu, dere ve çaylardaki suyun debisi hala ortalamaların altında.

REKLAM

Havada yağmur ve kar olsa da, özellikle açılan kuyulardan çekilen suların yeri henüz Anadolu’da dolmadı, belki ilkbahar yağmurları ile daha iyi seviyelere ulaşır. Yeraltı su rezervlerimizin iyileşmesine ihtiyacımız sürüyor. Fakat yakın ve orta vadeli tahminlerde sadece güneşli günler görünüyor.

Rüzgarlar Kırım ve Ukrayna üzerinden serin esmeyi sürdürecek, yakında Ege ve Akdeniz ile Marmara’yı etkileyebilecek ciddi bir soğuk hava dalgası yok.

İlkbahar başlarken doğa yeniden canlanıyor, Ocak ve Şubat yağışlarının büyük şehirler dışında, doğada ne kadar kıymetli olduğunu hatırlıyoruz.

SUSUZLUK ÇEKEBİLİRİZ

İstanbul’da ve Ankara’da Mart ayının gelecek haftaları yine kışlık giysiler giyeriz. Ankara’da gece sıcaklıkları -2°C’lere kadar düşerken, gündüzler 8 ila 12°C’lerde seyredecek. Başkentte su seviyeleri tarih için ortalamaların altında, yaz gelirken akla "Ege’nin ve Akdeniz’in suyu biter mi?" soruları geliyor. Fakat su kullanımına gelecek 2 mevsimde en çok Ankara’da dikkat edilmeli. Ege ve Akdeniz kendini en azından 5-6 ay için kurtarmış görünüyor. Yine de aşırı su kullanımı ile yaz sonu gelirken yeniden susuzluk çekebiliriz, yazın güneşini, kıyı turizminin su talebini ve sıcak geçen mevsim boyunca buharlaşan suyu da hesaba katarsak mevcut su durumu Ege ve Akdeniz için hala “iyi” sayılmaz.

Mart ayı sonlarına kadar ciddi bir yağışlı sistem görünmediği için çeşitli tarım arazilerinde sulama ihtiyacı belirecektir. Malatya-Elazığ-Diyarbakır-Mardin hattında son yılların en yağışlı mevsimi geride kalıyor. Bu kesimde bir de zirai don yaşanmadan, sıcaklıklar -4°C’nin altında düşmeden yaz mevsimine uzanabilirsek bu olumlu bir senaryo olabilir.

BAHAR YENİ BAŞLIYOR

Yakında bir soğuk hava dalgası yok, fakat bahar yeni başlıyor. Bahar havaları sürprizlere açıktır, geçtiğimiz yıllarda yaşanan zirai don hadiseleri Mart ortasında ve Nisan başlarında büyük hasarlar vermişti, bu yıl görüntü lehimize ilerlese de hava durumundaki güncellemeleri yakından takip etmekte yarar var.