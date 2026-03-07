İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz, bizim düşmanlığımız yok

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kritik bir açıklama yaparak komşu ülkelere geniş ölçekli füze saldırılarını sonlandıracaklarını duyurdu.

Savaşın 8. günü sürerken İran bu süreç içinde birçok Körfez ülkesini vurduğu gibi, komşusu Azerbaycan'a bağlı Nahcivan'ı da vurmuş, bir füze de Hatay semalarında düşürülmüştü.

İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesinin ardından Geçici Liderlik Konseyi'nin üç temsilcisinden biri olan Pezeşkiyan, "Geçici Liderlik Konseyi, bu ülkelerden bir saldırı olmadığı müddetçe İran'ın hiçbir komşu ülkesine saldırı gerçekleştirmeyeceğini onayladı" açıklamasını yaptı.

Pezeşkiyan ayrıca, bölge ülkelerine bir düşmanlık beslemediklerini de söyledi.