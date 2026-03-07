Canlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

        Görüşmede bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

