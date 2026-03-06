Canlı
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap! - Galatasaray Haberleri

        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!

        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın derbi öncesi yaptığı açıklamalara yanıt vererek bu işi alışkanlık haline getirdiğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 21:30
        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın derbi öncesi hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

        "BU İŞİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ"

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarına değinen Kavukcu, "Serdal başkan üzülerek görüyorum ki bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle ilgili açıklamalar yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. Geçen sezon Frankowski haksız bir şekilde atıldı. Atanan bu genç hakem, umarım hiçbir baskı altında kalmadan, adaletli bir şekilde, tartışmalara yol açmayacak bir şekilde maçı tamamlar." ifadelerini kullandı.

        "TAKIMDA ÇOK İYİ ATMOSFER VAR"

        Takımın derbi öncesi durumunu değerlendiren Kavukcu, "Takım bugün çok güzeldi. Allah'ın izniyle çok iyi bir atmosfer var. Sakatımız yok. Boey'in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe iyi performans tutuyor. Yeni transferlerden herkes çok katkı sağladı." dedi.

        "NHAGA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

        Yeni transferlerden Renato Nhaga hakkında da konuşan Kavukcu, "Nhaga enterasan bir futbol oynadı. İkinci poziyonu gol olsa farklı şey konuşulurdu. Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklenmedi. Bu konuyla ilgili hocaya çok saldırdılar. Onun biraz daha zaman ihtiyacı var. O çocuğun farklı özellikleri var. Güçlenirse çok farklı olacaktır. Bir anda topu önüne alıyor, güzel paslar veriyor. Galatasaray'a büyük katkılar sağlayacak bir oyuncu kazandırdık." şeklinde sözlerini noktaladı.

        SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

        Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, "Galatasaray maçıyla ilgili olarak, üzerinde titizlikle durduğumuz bir başka konu ise maça yapılan hakem ataması. Maçın hakemi Ozan Ergün, kariyerinde büyük maç tecrübesi olmayan, genç bir hakemimiz. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz, biz de Türk futbolundaki hakem sorununu yeni, genç hakemlerin çözeceğine inanıyoruz. Biz her maçı şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş kulübü olarak, Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin de takipçisi olacağız. Geçtiğimiz yıllarda bu uyarıyı yaptığımız hakemler konusunda ne yazık ki haklı çıktık, birçok maçta aleyhimize yanlış kararlar verildiğini gördük. Kaldı ki, bizim aylardır üzerinde durduğumuz konu sahadaki hakem yönetiminden ziyade VAR’da görev yapan hakemlerle ilgiliydi. Bu konuyu da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF İkinci Başkanı Mecnun Odyakmaz’a deklare ettim. Başkan Hacıosmanoğlu da bu konuda oldukça sıkıntılı. Zaten kendisinin de geçmişte 'Hakem hatasını anlayabilirim ama VAR’da yapılan hatayı affetmem' şeklinde demeçleri oldu, konuya bu şekilde yaklaşıyor. VAR uygulamasında yaşanan sıkıntıları ben de biliyorum ve TFF yönetimine bu konuları ilettim, gereğini yapacaklarından da hiç şüphem yok. Bu defa bu uyarılarımızın dikkate alınmasını, hakemin maçın büyüklüğünü kaldırabilmesini ve hak edenin kazandığı bir mücadele olmasını, maçtan sonra hakem değil, takım performanslarının konuşulduğu bir derbi oynanmasını temenni ediyorum. Sahada adalete, eşitliğe, doğru bir hakem yönetimine Türk futbolunun çok ihtiyacı var. Genç kardeşimizin de başarılı olacağından hiç şüphem yok." ifadelerini kullanmıştı.

