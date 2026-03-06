Canlı
        Emma Watson aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

        Emma Watson yeni sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

        'Harry Potter' filmiyle çocuk oyuncu olarak ünlenen ve daha sonraki çalışmalarıyla da sinema kariyerini sağlamlaştıran Emma Watson, yeni aşkıyla gündemde. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle samimi anlarında objektife yansıdı

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 10:08
        1

        Emma Watson, yeni aşkını buldu. Oyuncu, Meksikalı girişimci Gonzalo Hevia Baillères ile havaalanında öpüşürken görüntülendi.

        2

        İkili, önce Meksika'daki havaalanında bir araya geldi, daha sonra birlikte akşam yemeğine çıktı.

        3

        35 yaşındaki Watson ve Baillères lüks bir restoranda akşam yemeği seçimi yaparken objektiflere takıldı.

        4

        Çift, ilk olarak 2025'in sonlarında Fransız Alpleri'ndeki Courchevel'de birlikte görülmüştü. Daha sonra Meksika'da bir yarımada olan Punta Mita'da da birlikteydiler.

        5

        Önde gelen Meksikalı ailelerden birinin üyesi olan Baillères, Alberto Baillères tarafından kurulan Grupo Bal adlı bir holdingle bağlantılı çalışıyor. Holding madencilik, sigorta, perakende ve finans sektörlerinde varlık gösteriyor.

        6

        Baillères, İsviçre'deki Le Rosey yatılı okulunda ve Miami'deki Ransom Everglades Okulu'nda eğitim gördükten sonra Meksika'da Colegio Vista Hermosa ve Cumbres'te eğitimine devam etti. Daha sonra ekonomi eğitimi aldı.

        Watson'ın sevgilisi, şu anda yapay zeka teknolojisi şirketi Lok'un CEO'su olarak görev yapıyor.

        7

        İKİ GÖZÜ FARKLI RENKTE

        2022'den 2024'e kadar Baillères, özellikle 'Cheetah Girls 2' filminde rol alan Meksikalı pop yıldızı ve oyuncu Belinda ile ilişkilendirildi. Belinda'nın 2025 tarihli 'Heterochromia' şarkısının, Baillères'e gönderme yaptığı tahmin edilmişti. Çünkü şarkının başlığı, bir kişinin iki farklı renkte göze sahip olmasına neden olan bir durumu ifade ediyor ve Baillères'in de böyle bir durumu var.

        8

        Şarkı sözleri köklü zengin aileden gelen bir kişiyle olan ilişkiye gönderme yapıyor ve bu da şarkının Baillères ile ilişkilendirmesine yol açmıştı.

        Watson, Baillères ile ilişkilendirilmeden önce, en son 2022'de moda yöneticisi Peter Green'in oğlu Brandon Green ile birlikte olduğu söylentileriyle gündeme gelmişti.

        Watson, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, oyunculuk alanına çok yakın olmayan kişilerle birlikte olmayı tercih ettiğini söylemişti.

        9

        Watson, 'Harry Potter' filmine Hermione karakteriyle dahil olduğunda daha dokuz yaşındaydı ve daha önce yalnızca okul gösterilerinde oynamıştı.

        2001'den 2011'e kadar Daniel Radcliffe ve Rupert Grint'le beraber sekiz 'Harry Potter' filminde rol alan Watson, 'Harry Potter' serisindeki çalışmalarından çok sayıda ödül ve 10 milyon sterlinin üzerinde para kazandı.

        10

        Watson, 2011'den 2014'e kadar zamanını hem film çalışmaları hem de eğitimine devam ederek sürdürdü. Mayıs 2014'te Brown Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 2017 yılında Disney'in 1991 yapımı filminin yeniden uyarlaması olan 'Güzel ve Çirkin' filminde Belle'i canlandırdı.

