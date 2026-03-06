Şarkı sözleri köklü zengin aileden gelen bir kişiyle olan ilişkiye gönderme yapıyor ve bu da şarkının Baillères ile ilişkilendirmesine yol açmıştı.

Watson, Baillères ile ilişkilendirilmeden önce, en son 2022'de moda yöneticisi Peter Green'in oğlu Brandon Green ile birlikte olduğu söylentileriyle gündeme gelmişti.

Watson, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, oyunculuk alanına çok yakın olmayan kişilerle birlikte olmayı tercih ettiğini söylemişti.