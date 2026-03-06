Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Ozan Güven'den gazetecilere: Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim

        Ozan Güven'den gazetecilere: Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim

        Ozan Güven, magazin muhabirleriyle buluştu. Eline aldığı yangın söndürme tüpüyle röportaja gelen ünlü oyuncu, "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim" diyerek, espri yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 08:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davayla uzun süre gündemden düşmeyen Ozan Güven, önceki akşam iftar yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi. Güven, iftar sonrasında röportaj verdi. Röportaja eline aldığı yangın söndürme tüpüyle gelen oyuncu, "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim" diyerek, güldürdü.

        Ozan Güven, geçmiş yıllarda magazin muhabirleriyle pek çok kez yaşamıştı.

        Tek kişilik yeni tiyatro oyunu O.M.G ile seyirci karşısına çıkan oyuncu, hayatının tiyatro etrafında şekillendiğini belirtti. Tiyatro oyunu hakkında konuşan Güven, "İçinde dramatik yapı var. 5.5 sene boyunca ben öldüm ya hani! Cenazemi kaldırıyorum. O yüzden de sevenlerimin hepsi gelsin istiyorum" dedi.

        REKLAM

        2020'de o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Deniz Bulutsuz
        Deniz Bulutsuz

        Şiddet davasının ardından ekranlardan uzaklaşan Güven, olayın hatırlatılması üzerine, "Geçti… Her şey geçiyor. Allah herkese sağlık versin" dedi.

        Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Ozan Güven'in, "Bir daha ilişki mi? Tövbe!" sözleri dikkat çekti. Muhabirlerin, "Neden 'tövbe' dediniz?" sorusuna ise, "O anlamda demedim. Flörtüm var. İnşallah bir gün siz de tanışırsınız. Daha ben açılamadım, açılayım size söylerim" yanıtını verdi.

        OZAN GÜVEN İLE DENİZ BULUTSUZ ARASINDA YAŞANANLAR

        13 Haziran 2020'de Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven'in kendisini işkence uygulayarak darp ettiğini iddia etti. Ortaya çıkan adli tıp raporunda; kafasının duvara yan şekilde çarpması sol göz içinde ve çevresinde morarma, kol iç kısımda morluklar ve cam kesiği, kalça bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve gözde hafif puslu görünüm tespiti yer aldı. Güven'in, Bulutsuz'u abajurla ve elleriyle vurarak darp etmesine ilişkin 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, mahkeme abajuru 'silahtan' saymıştı.

        Ozan Güven, olaydan 5 yıl sonra konuşmaya karar vererek, düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti: Deniz Bulutsuz, ifadesinde "Saatlerce şiddet gördüm" diyor ya, bir kadını alıyorsunuz üzerine çıkıyorsunuz. Saatlerce şiddet uyguluyorsunuz. Bir kadının ne kadar canı olabilir. Yetmiyor, o kadını tutuyorsunuz saçlarından duvara vuruyorsunuz. Bu da yetmiyor merdivenlerden atıyorsunuz, bayılıyor. Üzerine su döküyor ayıltıp devam ediyorsunuz. Ve kadın evden çıkamıyor. Bunu yapan adamın ne korunmaya ne kollanmaya ne de yüzüne bakılacak bir mahluktur. Kim bunun karşısında olabilir. "Kapılar kapalıydı" diyor, kapılar açıktı. Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, bir kadına işkence yapmadım. Gözüne ne oldu bilmiyorum, sabun da kaçsa olabilir, bilmiyorum ben yapmadım. Ben bir kadını dövmedim. Bir kadını sevdim, onunla birlikte olmak istedim. Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim. Çünkü ben sana bir şey yapmadım. Bana açılan 6 davanın 5'inden beraat ettim, aklandım. Bir kadına tokat atarsanız bir yeri açılır, kırılır, çıkığı olur. Ayakta kalması mümkün değil.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de elektrik trafosundaki patlama kamerada

        Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Şenyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir direğin üzerindeki elektrik trafosunda, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama medyana geldi. Patlamanın ardından bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, İhbarla olay yerine enerji şirk...
        #ozan güven
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        25 bin uçuş iptal edildi
        25 bin uçuş iptal edildi
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        16 bin liradan kaçtı ama...
        16 bin liradan kaçtı ama...
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Hukuki süreci başlattı
        Hukuki süreci başlattı
        2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı
        2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!