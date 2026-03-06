Canlı
        SON DAKİKA: Araç istasyonunda darp edilen polis Melih Okan Keskin ölmüştü! Yeni gelişme | Son dakika haberleri

        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yenimahalle'deki araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru 44 yaşındaki Melih Okan Keskin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada dosya, Keskin'in kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi

        Giriş: 06.03.2026 - 07:57
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Ankara'da, Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin (44), 2 Şubat'ta aracını muayene ettirmek için TÜVTÜRK'ün Yenimahalle ilçesi İvedik Araç Muayene İstasyonuna gitmişti.

        KAVGADAN ÜÇ GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

        AA'daki habere göre Keskin muayene istasyonu çalışanlarıyla yaşadığı kavganın ardından tedavi gördüğü hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

        2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili gözaltına alınan S.A. ve M.Y tutuklanırken, Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonunda 2 Şubat'ta yaşanan ve polis memuru Keskin'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

        OTOPSİ RAPORU ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Soruşturma kapsamında dosyaya giren ilk otopsi raporu ve olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, Keskin'in kesin ölüm sebebinin ortaya çıkarılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        DARBELERLE ÖLÜM ARASINDA 'İLLİYET BAĞI' ARAŞTIRILACAK

        Dosyayı inceleyecek olan İstanbul Adli Tıp Kurumundan, Keskin'in olay sırasında aldığı darbeler ve yaralar ile ölümü arasında "illiyet bağı" bulunup bulunmadığının detaylıca araştırılması talep edildi.

        Başsavcılık, yapılacak çok yönlü tıbbi incelemelerin ardından kati raporun hazırlanarak soruşturma dosyasına sunulmasını istedi.

        Adli Tıp Kurumundan gelecek olan kati rapor, olayda kusuru bulunan şüphelilerin hukuki durumunun netleşmesinde ve üzerlerine atılı suç vasfının tayin edilmesinde belirleyici rol oynayacağı kaydedildi.

        "SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ" İNCELENECEK

        Uzman heyet tarafından yapılacak incelemede, polis memuru Keskin'in maruz kaldığı fiziki müdahale ile ölüm neticesi arasında doğrudan bir "sebep-sonuç ilişkisi" bulunup bulunmadığının teknik verilerle ortaya konulacağı öğrenildi.

