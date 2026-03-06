Ankara'da, Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin (44), 2 Şubat'ta aracını muayene ettirmek için TÜVTÜRK'ün Yenimahalle ilçesi İvedik Araç Muayene İstasyonuna gitmişti.

KAVGADAN ÜÇ GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

AA'daki habere göre Keskin muayene istasyonu çalışanlarıyla yaşadığı kavganın ardından tedavi gördüğü hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan S.A. ve M.Y tutuklanırken, Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonunda 2 Şubat'ta yaşanan ve polis memuru Keskin'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

OTOPSİ RAPORU ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında dosyaya giren ilk otopsi raporu ve olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, Keskin'in kesin ölüm sebebinin ortaya çıkarılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DARBELERLE ÖLÜM ARASINDA 'İLLİYET BAĞI' ARAŞTIRILACAK

Dosyayı inceleyecek olan İstanbul Adli Tıp Kurumundan, Keskin'in olay sırasında aldığı darbeler ve yaralar ile ölümü arasında "illiyet bağı" bulunup bulunmadığının detaylıca araştırılması talep edildi.

Başsavcılık, yapılacak çok yönlü tıbbi incelemelerin ardından kati raporun hazırlanarak soruşturma dosyasına sunulmasını istedi.

Adli Tıp Kurumundan gelecek olan kati rapor, olayda kusuru bulunan şüphelilerin hukuki durumunun netleşmesinde ve üzerlerine atılı suç vasfının tayin edilmesinde belirleyici rol oynayacağı kaydedildi.

"SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ" İNCELENECEK

Uzman heyet tarafından yapılacak incelemede, polis memuru Keskin'in maruz kaldığı fiziki müdahale ile ölüm neticesi arasında doğrudan bir "sebep-sonuç ilişkisi" bulunup bulunmadığının teknik verilerle ortaya konulacağı öğrenildi.