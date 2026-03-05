Canlı
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor - Enerji Haberleri

        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor

        Çin hükümeti, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ham petrol sevkiyatını aksatması üzerine dev rafinerilere akaryakıt ihracatını durdurmasını istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 16:30
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor

        Quantum Commodity Intelligence'ta yer alan habere göre, Çin'in en üst düzey ekonomik planlama organı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), ülkenin en büyük rafineri yöneticileriyle yaptığı görüşmede rafine ürün ihracatının derhal durdurulmasını talep etti.

        Sözlü olarak iletilen talimat doğrultusunda, rafinerilerden yeni ihracat sözleşmesi imzalamamaları ve halihazırda mutabık kalınmış sevkiyatların iptali için görüşmelere başlamaları istendi.

        Kapsamdaki şirketler; PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group ve özel sektör devi Zhejiang Petrochemical olarak sıralandı. Ancak jet yakıtı, gemi yakıtı ile Hong Kong ve Makao’ya yapılan sevkiyatlar bu kısıtlamadan muaf tutuldu.

        Çin, ham petrol ithalatının yaklaşık yarısını Basra Körfezi'nden karşılıyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

