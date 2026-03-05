Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor

Quantum Commodity Intelligence'ta yer alan habere göre, Çin'in en üst düzey ekonomik planlama organı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), ülkenin en büyük rafineri yöneticileriyle yaptığı görüşmede rafine ürün ihracatının derhal durdurulmasını talep etti.

Sözlü olarak iletilen talimat doğrultusunda, rafinerilerden yeni ihracat sözleşmesi imzalamamaları ve halihazırda mutabık kalınmış sevkiyatların iptali için görüşmelere başlamaları istendi.

Kapsamdaki şirketler; PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group ve özel sektör devi Zhejiang Petrochemical olarak sıralandı. Ancak jet yakıtı, gemi yakıtı ile Hong Kong ve Makao’ya yapılan sevkiyatlar bu kısıtlamadan muaf tutuldu.

Çin, ham petrol ithalatının yaklaşık yarısını Basra Körfezi'nden karşılıyor.

