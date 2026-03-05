Canlı
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!

        Galatasaray'ın mağazacılık şirketi Galatasaray Mağazacılık AŞ, finansal performansıyla öne çıktı. Şirket kâr marjını yüzde 18'den yüzde 38'e çıkarırken toplam cirosunu 5.5 milyar TL'ye yükseltti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçı öncesi forma ve lisanslı ürün satışlarında artış bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmadan yaklaşık 3 milyon euro maç günü geliri hedefliyor.

        Giriş: 05.03.2026 - 11:31
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!

        Galatasaray’ın mağazacılık şirketi Galatasaray Mağazacılık AŞ, son dönemde elde ettiği finansal performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulübün önemli gelir kalemlerinden biri olan şirket, kâr marjını yüzde 18’den yüzde 38’e yükseltirken toplam cirosunu da 5.5 milyar TL seviyesine çıkardı.

        Uzun süredir üzerinde çalışılan halka arz sürecinin ise bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Yönetim, GS Store’un büyüyen ticari gücünü sermaye piyasalarına taşıyarak yeni bir finansal kaynak yaratmayı hedefliyor.

        Forma satışları da kulübün mağazacılık gelirlerinde önemli bir yer tutuyor. Geçtiğimiz sezon toplam 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştiren GS Store, bu sezon da özellikle retro serisine gösterilen yoğun ilgiyle benzer bir satış grafiği yakalamayı hedefliyor.

        Diğer yandan kulübün ürettiği bebek ürünleri satışları da Türkiye genelinde ilk üçe girdi ve büyük bir gelir kalemi haline geldi.

        LIVERPOOL MAÇI ÖNCESİ SATIŞLARDA BÜYÜK HAREKETLİLİK

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftaya Liverpool ile oynanacak karşılaşma öncesinde mağaza satışlarında büyük bir artış bekleniyor. Taraftarların maç atmosferine hazırlık kapsamında forma ve lisanslı ürünlere yoğun ilgi göstermesi, kulübün gelirlerine doğrudan katkı sağlıyor.

        MAÇ GÜNÜ GELİRLERİ DE YÜKSEK

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada bilet satışları ve maç günü gelirleriyle yaklaşık 2 milyon euroluk bir hasılat elde etmişti.

        Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda RAMS Park’ta Liverpool’u ağırlayacağı mücadelede ise yaklaşık 3 milyon euroluk bir maç günü geliri hedefliyor. Galatasaray, turnuvanın lig aşamasında oynanan Liverpool karşılaşmasında da yaklaşık 2.5 milyon euro gelir elde etmişti.

        Hem sahadaki başarı hem de taraftar ilgisiyle birlikte Galatasaray’ın ticari gelirlerinde önemli bir yükseliş yaşanıyor. Kulüp, GS Store satışları ve maç günü gelirleriyle ekonomik anlamda güçlü bir tablo ortaya koyuyor.

