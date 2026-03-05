Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!

Galatasaray’ın mağazacılık şirketi Galatasaray Mağazacılık AŞ, son dönemde elde ettiği finansal performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulübün önemli gelir kalemlerinden biri olan şirket, kâr marjını yüzde 18’den yüzde 38’e yükseltirken toplam cirosunu da 5.5 milyar TL seviyesine çıkardı.

Uzun süredir üzerinde çalışılan halka arz sürecinin ise bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Yönetim, GS Store’un büyüyen ticari gücünü sermaye piyasalarına taşıyarak yeni bir finansal kaynak yaratmayı hedefliyor.

Forma satışları da kulübün mağazacılık gelirlerinde önemli bir yer tutuyor. Geçtiğimiz sezon toplam 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştiren GS Store, bu sezon da özellikle retro serisine gösterilen yoğun ilgiyle benzer bir satış grafiği yakalamayı hedefliyor.

Diğer yandan kulübün ürettiği bebek ürünleri satışları da Türkiye genelinde ilk üçe girdi ve büyük bir gelir kalemi haline geldi.

LIVERPOOL MAÇI ÖNCESİ SATIŞLARDA BÜYÜK HAREKETLİLİK UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftaya Liverpool ile oynanacak karşılaşma öncesinde mağaza satışlarında büyük bir artış bekleniyor. Taraftarların maç atmosferine hazırlık kapsamında forma ve lisanslı ürünlere yoğun ilgi göstermesi, kulübün gelirlerine doğrudan katkı sağlıyor.