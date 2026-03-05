Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı | Adana'da korkunç olay | Son dakika haberleri

        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!

        Adana'da, tartıştığı eşi 39 yaşındaki İlker Ç.'yi bıçakla yaralayan aynı yaştaki Çiğdem Ç., ekipler gelince odasının kapısını kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Bıçakla kendisine zarar vermesi engellenip gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" diyen Çiğdem Ç., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 10:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!

        Adana'da olay, 3 Mart’ta Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Evde Çiğdem Ç. (39) ve eşi İlker Ç. (39) arasında tartışma çıktı.

        EŞİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI

        Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa gidip bıçak alan Çiğdem Ç. eşini karnından yaraladı.

        CANINA KIYMAK İSTEDİ

        DHA'daki habere göre İlker Ç. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiğdem Ç., ekiplerin eve gelmesinin ardından odasının kapısını kilitleyerek eşini yaraladığı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

        REKLAM

        POLİS GÖZALTINA ALTI

        Çiğdem Ç.’nin kendine bıçakla zarar vermesini engelleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını gözaltına aldı.

        "BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM"

        Çiğdem Ç. emniyette alınan sorgusunda, “Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiğdem Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Hastaneye kaldırılan İlker Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MSB'den balistik mühimmat açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı, "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulu...
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?