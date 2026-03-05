Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
Adana'da, tartıştığı eşi 39 yaşındaki İlker Ç.'yi bıçakla yaralayan aynı yaştaki Çiğdem Ç., ekipler gelince odasının kapısını kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Bıçakla kendisine zarar vermesi engellenip gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" diyen Çiğdem Ç., tutuklandı
Adana'da olay, 3 Mart’ta Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Evde Çiğdem Ç. (39) ve eşi İlker Ç. (39) arasında tartışma çıktı.
EŞİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa gidip bıçak alan Çiğdem Ç. eşini karnından yaraladı.
CANINA KIYMAK İSTEDİ
DHA'daki habere göre İlker Ç. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiğdem Ç., ekiplerin eve gelmesinin ardından odasının kapısını kilitleyerek eşini yaraladığı bıçakla intihar girişiminde bulundu.
POLİS GÖZALTINA ALTI
Çiğdem Ç.’nin kendine bıçakla zarar vermesini engelleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını gözaltına aldı.
"BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM"
Çiğdem Ç. emniyette alınan sorgusunda, “Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiğdem Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Hastaneye kaldırılan İlker Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.