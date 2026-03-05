Mavi Rüzgar Falay 17 oldu
Oyuncu çift Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar, 17'nci yaşına girdi
05.03.2026
2006 yılında nikâh masasına oturan Barış Falay ile Esra Ronabar, 2009'da Mavi Rüzgar adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Ünlü çiftin oğlu, 17'nci yaşına girdi. Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutlu aile fotoğraflarını yayımlayan Esra Ronabar, oğlunun doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncu, eşi Barış Falay'ı da paylaşımına etiketleyerek, "Hikâyemizin en güzel yeri artık 17" mesajını yayımladı.
Paylaşılan fotoğraflarda Mavi Rüzgar'ın annesi Esra Ronabar'ın boyunu geçtiği görüldü.
