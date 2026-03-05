Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Esra Ronabar ile Barış Falay'ın oğlu Mavi Rüzgar, anne ve babasının boyunu geçti - Magazin haberleri

        Mavi Rüzgar Falay 17 oldu

        Oyuncu çift Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar, 17'nci yaşına girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 12:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesinin boyunu geçti

        2006 yılında nikâh masasına oturan Barış Falay ile Esra Ronabar, 2009'da Mavi Rüzgar adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Ünlü çiftin oğlu, 17'nci yaşına girdi. Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutlu aile fotoğraflarını yayımlayan Esra Ronabar, oğlunun doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

        Ünlü oyuncu, eşi Barış Falay'ı da paylaşımına etiketleyerek, "Hikâyemizin en güzel yeri artık 17" mesajını yayımladı.

        REKLAM

        Paylaşılan fotoğraflarda Mavi Rüzgar'ın annesi Esra Ronabar'ın boyunu geçtiği görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 3 Mart 2026 (İran Neden Liderlerini Koruyamıyor?)

        İsrail-ABD-İran savaşında yöntemler iyice sertleşti. Taraflar ne kadar ileri gidebilir? Şu ana kadar kim, ne kaybetti? İran nasıl bir taktik uyguluyor? Savaş bölgesel hale gelir mi? Savaş nereye kadar sürecek? İran neden liderlerini koruyamıyor? Daha yüksek bir misilleme gelir mi? İran'ın stokları b...
        #Esra Ronabar
        #Mavi Rüzgar Falay
        #barış falay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor