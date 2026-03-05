Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası: Atletico Madrid'in radarında! - Futbol Haberleri

        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası: Atletico Madrid'in radarında!

        Shakhtar Donetsk'in başında gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Turan'ın, sezon sonunda Diego Simeone'nin ayrılması halinde Atletico Madrid'in teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 09:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Shakhtar Donetsk’teki performansıyla Avrupa’da dikkatleri üzerine çeken Arda Turan için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

        2

        Arda Turan, Atletico Madrid’in teknik direktör adayları arasında gösteriliyor.

        3

        İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre Atletico Madrid yönetimi, Simeone'den mirası devralacak teknik adamın en az onun kadar iyi olması gerektiğini ve özellikle kulübün DNA'sını bilmesini istediği ifade ediliyor. Bu noktada kilit isim Arda Turan olarak öne çıktığı belirtildi.

        4

        Haberde ayrıca, Flamengo ile yollarını ayıran Filipe Luis ile Atletico Madrid'in eski kaptanı Gabi'nin muhtemel adaylar arasında olduğu belirtildi.

        5

        Kulübü yaklaşık 15 yıldır çalıştıran Diego Simeone’nin ayrılığı halinde bunun Atletico Madrid için tarihi bir karar olacağı belirtilirken, Arjantinli teknik adamın yerini doldurmanın kolay olmayacağı vurgulandı.

        6

        Ligde lider durumda olan Arda Turan ekibi, bir yandan şampiyonluk hedeflerken diğer taraftan da UEFA Konferans Ligi'nde basamakları tırmanıyor.

        7

        Arda Turan'ın takımı Shakhtar, Servette'yi eledi ve Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı. Shakhtar, turda Lech Poznan ile karşı karşıya gelecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!