İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası: Atletico Madrid'in radarında!
Shakhtar Donetsk'in başında gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Turan'ın, sezon sonunda Diego Simeone'nin ayrılması halinde Atletico Madrid'in teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürüldü.
Shakhtar Donetsk’teki performansıyla Avrupa’da dikkatleri üzerine çeken Arda Turan için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Arda Turan, Atletico Madrid’in teknik direktör adayları arasında gösteriliyor.
İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre Atletico Madrid yönetimi, Simeone'den mirası devralacak teknik adamın en az onun kadar iyi olması gerektiğini ve özellikle kulübün DNA'sını bilmesini istediği ifade ediliyor. Bu noktada kilit isim Arda Turan olarak öne çıktığı belirtildi.
Haberde ayrıca, Flamengo ile yollarını ayıran Filipe Luis ile Atletico Madrid'in eski kaptanı Gabi'nin muhtemel adaylar arasında olduğu belirtildi.
Kulübü yaklaşık 15 yıldır çalıştıran Diego Simeone’nin ayrılığı halinde bunun Atletico Madrid için tarihi bir karar olacağı belirtilirken, Arjantinli teknik adamın yerini doldurmanın kolay olmayacağı vurgulandı.
Ligde lider durumda olan Arda Turan ekibi, bir yandan şampiyonluk hedeflerken diğer taraftan da UEFA Konferans Ligi'nde basamakları tırmanıyor.