        Haberler Bilgi Yaşam Süt, yumurta, balık… Çocuklarda gerçekten boy uzatıyor mu?

        Süt, yumurta, balık… Çocuklarda gerçekten boy uzatıyor mu?

        Boy uzunluğu büyük ölçüde genetik faktörlere bağlı olsa da beslenmenin rolü uzun süredir tartışılıyor. Peki süt, yumurta ve balık gibi besinler gerçekten boy uzatır mı, yoksa bu yaygın bir şehir efsanesi mi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 08:00 Güncelleme:
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?

        Süt ürünlerinden yağlı balıklara, yeşil yapraklı sebzelerden baklagillere kadar birçok besin “boy uzatan” etiketiyle anılıyor. Peki bu iddiaların arkasında bilimsel gerçekler mi var, yoksa beklentiler mi?

        BOY UZAMASI VE GENETİĞİN ROLÜ

        Bir bireyin boy uzunluğu büyük oranda genetik mirasıyla ilişkilidir. Bilimsel araştırmalar, boyun yaklaşık yüzde 80 oranında genetik faktörlerden, yüzde 20 oranında ise beslenme, uyku düzeni ve fiziksel aktivite gibi çevresel etkenlerden etkilendiğini göstermektedir. Kemik gelişimi ergenlik dönemi sonunda tamamlanır; kızlarda genellikle 16–18 yaş, erkeklerde ise 18–21 yaş civarında boy uzaması durur. Orta yaşlardan itibaren ise omurgadaki disklerin sıkışmasına bağlı olarak hafif bir boy kısalması görülebilir.

        Her çocuğun nihai boyuna ulaşma zamanı; ergenliğe giriş yaşı, kalıtsal özellikler, beslenme düzeni ve genel sağlık durumu gibi unsurlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

        BOY UZAMASINI DESTEKLEYEN BESLENME İLKELERİ

        Boy uzamasını doğrudan sağlayan mucizevi bir besin yoktur. Ancak dengeli ve yeterli beslenme, kemik ve kas gelişimini destekleyerek sağlıklı büyümeye katkıda bulunur.

        Bu süreçte özellikle şu besin öğeleri önemlidir:

        Protein

        Kalsiyum

        D vitamini

        B grubu vitaminleri

        C vitamini

        Sağlıklı yağlar

        Çinko, magnezyum ve potasyum gibi mineraller

        Çocukların düzenli olarak protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağları içeren dengeli bir beslenme programı uygulaması büyüme sürecini olumlu yönde etkiler.

        SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

        Süt, yoğurt, peynir ve kefir gibi ürünler kalsiyum ve B vitaminleri açısından zengindir. Kemik oluşumu için temel yapı taşlarını sağlar.

        Uzman önerilerine göre günlük kalsiyum ihtiyacı:

        0–6 ay arası bebeklerde yaklaşık 200 mg

        9–18 yaş arası çocuk ve ergenlerde yaklaşık 1300 mg

        Az yağlı süt ürünleri aynı zamanda büyüme sürecinde rol oynayan IGF-1 hormonunun dengelenmesine katkıda bulunur.

        YÜKSEK PROTEİN KAYNAKLARI

        TAVUK

        Protein açısından zengin olan tavuk eti; B1, B6 ve B12 vitaminleri içerir. Ayrıca kemik gelişiminde rol oynayan bazı amino asitleri barındırır.

        YUMURTA

        D vitamini, B vitaminleri, fosfor ve demir içeren yumurta; kemik sağlığını destekleyen besinlerden biridir. Aynı zamanda kaliteli protein kaynağıdır.

        YAĞLI BALIKLAR

        Somon, sardalya gibi yağlı balıklar D vitamini ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu içerikler kemik mineralizasyonunu destekler.

        BAKLAGİLLER

        Fasulye, nohut, mercimek ve barbunya gibi baklagiller bitkisel protein ve mineral açısından zengindir. Büyüme sürecinde önemli rol oynayan besin grupları arasında yer alır.

        SEBZE VE MEYVELERİN KATKISI

        C VİTAMİNİ

        Portakal, greyfurt, kivi, limon ve domates gibi besinler kolajen üretimini destekleyerek kemik yapısına katkı sağlar.

        SEBZELER

        Ispanak, brokoli, lahana, pazı ve Brüksel lahanası; kalsiyum, demir ve K vitamini içerir. Kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur.

        TALI PATATES VE HAVUÇ

        A, B6 ve C vitamini bakımından zengin olan bu besinler genel büyüme ve gelişmeyi destekler.

        ORMAN MEYVELERİ

        Çilek, böğürtlen ve ahududu gibi meyveler güçlü antioksidan içeriğiyle hücre sağlığını korur.

        SAĞLIKLI YAĞLAR VE KURUYEMİŞLER

        Badem, ceviz, keten tohumu, chia tohumu ve avokado gibi sağlıklı yağ kaynakları; E vitamini, magnezyum ve diğer mineraller bakımından zengindir. Bu besinler kemik dokusunun korunmasına ve genel gelişime katkı sağlar.

        Boy uzunluğu büyük ölçüde genetik faktörlere bağlı olsa da, dengeli ve yeterli beslenme sağlıklı büyümenin temelini oluşturur. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde protein, kalsiyum, D vitamini ve diğer temel besin öğelerinden zengin bir beslenme düzeni uygulanması kemik gelişimini destekler. Düzenli uyku ve fiziksel aktivite ile birlikte sağlıklı bir yaşam tarzı, bireyin genetik potansiyeline en uygun boy gelişimini gerçekleştirmesine yardımcı olur.

        Görsel Kaynak: istockphoto

