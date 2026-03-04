Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan David ve Victoria Beckham çiftinden oğulları Brooklyn'e doğum günü kutlaması

        David ve Victoria Beckham çiftinden oğulları Brooklyn'e doğum günü kutlaması

        David ve Victoria Beckham, ailesiyle bağını tamamen koparan oğulları Brooklyn'e zeytin dalı uzattı. Beckham çifti, bir süre önce sansasyonel açıklamalarıyla ailesini kamuoyunda yerden yere vuran oğullarının doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 15:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytin dalı uzattılar

        David ve Victoria Beckham, kendileriyle bağını koparan en büyük oğulları Brooklyn'in 27'nci doğum gününü sosyal medyada paylaştıkları eski fotoğraflarla kutladı.

        Brooklyn'in ailesiyle tüm bağlarını kopardığını açıkladığı şoke edici açıklamasından yaklaşık bir buçuk ay sonra, Beckham çiftinin yaptığı kutlama, oğullarına bir zeytin dalı uzatma hamlesi olarak yorumlandı.

        David Beckham, Brooklyn'in çocukluk fotoğraflarını paylaşarak eşi Victoria'yı etiketledi ve "Bugün 27 yaşında. Doğum günün kutlu olsun Bust. Seni seviyoruz" yazdı. Bust, Brooklyn'in çocuklukta kullandığı takma adıydı.

        REKLAM

        Victoria Beckham da oğlunun çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "İyi ki doğdun Brooklyn, seni çok seviyorum" diye yazdı.

        2022'de evlendiği Nicola Peltz ile birlikte ABD'de yaşayan Brooklyn, geçtiğimiz haftalarda altı sayfalık bir Instagram açıklaması yapmış ve ailesiyle tüm bağlarını kopardığını ilan etmişti. Ailesinin evliliğini sabote etmeye çalıştığını ve her zaman aile ilişkilerinden ziyade kamuoyundaki imajlarını ön planda tuttuklarını iddia eden Brooklyn, "Tüm hayatım boyunca, ailemle ilgili basındaki anlatıları ebeveynlerim kontrol etti. Gösteriş amaçlı sosyal medya paylaşımları, aile etkinlikleri ve samimiyetsiz ilişkiler, doğduğum hayatın ayrılmaz bir parçası oldu" demişti.

        Brooklyn, ailesiyle barışmak istemediğini ve ebeveynlerinin, eşi Nicola Peltz ile olan evliliğini yıkmaya çalıştığını iddia etmişti. Oğul Beckham ayrıca, annesinin, 2022'deki düğününde eşiyle ilk dansı yapmasına izin vermeyip kendisiyle uygunsuz bir şekilde dans ettiğini öne sürmüştü.

        REKLAM

        Düğününü kastederek, "Büyük günümüzden haftalar önce, ailem defalarca baskı yaptı ve bana, ismimin haklarından vazgeçmem için rüşvet teklif etti. Bu durum beni, eşimi ve gelecekteki çocuklarımızı etkileyecekti" diyen Brooklyn, annesinin evliliğini bozmak için eskiden ilişki içinde olduğu kadınları hayatına dahil etmeye çalıştığını söylemişti.

        Üç küçük kardeşinin aksine Brooklyn, annesinin kendi adıyla yayınlanan belgesel dizisinin galasında yer almamış ve babasının belgesel dizisinin Londra prömiyerine katılmamıştı.

        Geçen mayıs ayında David Beckham'ın 50'nci doğum günü kutlamalarını da es geçen Brooklyn ve eşi, Beckham'ın 4 Kasım'da Windsor Kalesi'nde gerçekleşen ve uzun zamandır beklenen şövalyelik töreninde de yoktu.

        Doğum günü kutlaması, David Beckham'ın oğluna yaptığı ilk barış teklifi değil. Yılbaşı gecesi, aralarındaki süregelen soğukluğu giderme girişiminde bulunarak, aile fotoğrafları derlemesine Brooklyn'in bir fotoğrafını da eklemişti. Fotoğrafın altına ise şu açıklamayı yazmıştı: Hepinizi çok seviyorum. Siz benim hayatımsınız.

        Beckham'lara 10 çarpıcı suçlama
        Beckham'lara 10 çarpıcı suçlama Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Oğlunu parkta 36 bıçak darbesiyle öldüren babaya müebbet

        Antalya'da oğlu Barış Tolaman'ı (25) parkta 36 bıçak darbesiyle öldüren babanın tutuklu yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Baba Ali Tolaman, "altsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (İHA)

        #David Beckham
        #Victoria Beckham
        #Nicola Peltz
        #Brooklyn Beckham
        #doğum günü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı