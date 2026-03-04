David ve Victoria Beckham çiftinden oğulları Brooklyn'e doğum günü kutlaması

David ve Victoria Beckham, kendileriyle bağını koparan en büyük oğulları Brooklyn'in 27'nci doğum gününü sosyal medyada paylaştıkları eski fotoğraflarla kutladı.

Brooklyn'in ailesiyle tüm bağlarını kopardığını açıkladığı şoke edici açıklamasından yaklaşık bir buçuk ay sonra, Beckham çiftinin yaptığı kutlama, oğullarına bir zeytin dalı uzatma hamlesi olarak yorumlandı.

David Beckham, Brooklyn'in çocukluk fotoğraflarını paylaşarak eşi Victoria'yı etiketledi ve "Bugün 27 yaşında. Doğum günün kutlu olsun Bust. Seni seviyoruz" yazdı. Bust, Brooklyn'in çocuklukta kullandığı takma adıydı.

Victoria Beckham da oğlunun çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "İyi ki doğdun Brooklyn, seni çok seviyorum" diye yazdı.

2022'de evlendiği Nicola Peltz ile birlikte ABD'de yaşayan Brooklyn, geçtiğimiz haftalarda altı sayfalık bir Instagram açıklaması yapmış ve ailesiyle tüm bağlarını kopardığını ilan etmişti. Ailesinin evliliğini sabote etmeye çalıştığını ve her zaman aile ilişkilerinden ziyade kamuoyundaki imajlarını ön planda tuttuklarını iddia eden Brooklyn, "Tüm hayatım boyunca, ailemle ilgili basındaki anlatıları ebeveynlerim kontrol etti. Gösteriş amaçlı sosyal medya paylaşımları, aile etkinlikleri ve samimiyetsiz ilişkiler, doğduğum hayatın ayrılmaz bir parçası oldu" demişti.

Brooklyn, ailesiyle barışmak istemediğini ve ebeveynlerinin, eşi Nicola Peltz ile olan evliliğini yıkmaya çalıştığını iddia etmişti. Oğul Beckham ayrıca, annesinin, 2022'deki düğününde eşiyle ilk dansı yapmasına izin vermeyip kendisiyle uygunsuz bir şekilde dans ettiğini öne sürmüştü.

Düğününü kastederek, "Büyük günümüzden haftalar önce, ailem defalarca baskı yaptı ve bana, ismimin haklarından vazgeçmem için rüşvet teklif etti. Bu durum beni, eşimi ve gelecekteki çocuklarımızı etkileyecekti" diyen Brooklyn, annesinin evliliğini bozmak için eskiden ilişki içinde olduğu kadınları hayatına dahil etmeye çalıştığını söylemişti.

Üç küçük kardeşinin aksine Brooklyn, annesinin kendi adıyla yayınlanan belgesel dizisinin galasında yer almamış ve babasının belgesel dizisinin Londra prömiyerine katılmamıştı.

Geçen mayıs ayında David Beckham'ın 50'nci doğum günü kutlamalarını da es geçen Brooklyn ve eşi, Beckham'ın 4 Kasım'da Windsor Kalesi'nde gerçekleşen ve uzun zamandır beklenen şövalyelik töreninde de yoktu.

Doğum günü kutlaması, David Beckham'ın oğluna yaptığı ilk barış teklifi değil. Yılbaşı gecesi, aralarındaki süregelen soğukluğu giderme girişiminde bulunarak, aile fotoğrafları derlemesine Brooklyn'in bir fotoğrafını da eklemişti. Fotoğrafın altına ise şu açıklamayı yazmıştı: Hepinizi çok seviyorum. Siz benim hayatımsınız.