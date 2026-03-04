Almanya'nın Nürnberg kentinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görülen Haluk Bilginer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Oyunculuk muazzam bir şey değil" diyen Haluk Bilginer, bazı meslektaşlarına tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, konuşmasının devamında "'Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunların hepsi yalancı ya da sebebi yok. Biri size bunu söylüyorsa 'Ağır hastasın yazık hemen bir kliniğe kapatalım seni' deyin" ifadelerini kullandı.