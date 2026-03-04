Canlı
        Haluk Bilginer'den bazı meslektaşlarına tepki: Bu oyuncuların hepsi yalancı

        Haluk Bilginer: Bu oyuncuların hepsi yalancı

        Haluk Bilginer, 30'uncu Türkiye-Almanya Film Festivali'nde bazı meslektaşlarına tepki gösterdi. Bilginer, "'Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunların hepsi yalancı ya da sebebi yok" ifadelerini kullandı

        Giriş: 04.03.2026 - 14:39
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Almanya'nın Nürnberg kentinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görülen Haluk Bilginer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "Oyunculuk muazzam bir şey değil" diyen Haluk Bilginer, bazı meslektaşlarına tepki gösterdi.

        Ünlü oyuncu, konuşmasının devamında "'Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunların hepsi yalancı ya da sebebi yok. Biri size bunu söylüyorsa 'Ağır hastasın yazık hemen bir kliniğe kapatalım seni' deyin" ifadelerini kullandı.

        #Haluk Bilginer
