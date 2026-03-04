Canlı
Habertürk
Habertürk
        SON DAKİKA: İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor | Adana'da korkunç olay | Son dakika haberleri

        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 39 yaşındaki Yusuf Çelik, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 13:25 Güncelleme:
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Adana'nın Seyhan ilçesinde, Yusuf Çelik (39), dün sabah saatlerinde sahibi olduğu Mıdık Mahallesi'ndeki PVC atölyesinde bulunduğu sırada bir kişi iş yerine gelerek tabancayla ateş açıp kaçtı.

        SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

        AA'daki habere göre saldırıda ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        AMELİYATA ALINDI KURTARILAMADI

        Ameliyata alınan Çelik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

        FİRARİ KATİL ARANIYOR

        Polis ekipleri, firari cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

