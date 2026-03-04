İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 39 yaşındaki Yusuf Çelik, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma devam ediyor
Giriş: 04.03.2026 - 13:25 Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde, Yusuf Çelik (39), dün sabah saatlerinde sahibi olduğu Mıdık Mahallesi'ndeki PVC atölyesinde bulunduğu sırada bir kişi iş yerine gelerek tabancayla ateş açıp kaçtı.
SALDIRIDA AĞIR YARALANDI
AA'daki habere göre saldırıda ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AMELİYATA ALINDI KURTARILAMADI
Ameliyata alınan Çelik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.
FİRARİ KATİL ARANIYOR
Polis ekipleri, firari cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ