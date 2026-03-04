Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son | Son dakika haberleri

        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!

        Burdur'da, plakasını bezle kapattığı motosikleti ile polisten kaçarken kaza yapan 20 yaşındaki Eyüp Rahman Özdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 10:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Burdur'da, Cumhuriyet Caddesi'nde 2 Mart'ta, plakasını bezle kapattığı motosikleti ile seyreden Eyüp Rahman Özdemir (20), polisin 'dur' ihtarına uymadı.

        TERS YÖNE GİRDİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre polisten kaçarken Şehit Kalmaz Caddesi'nde ters yöne giren Özdemir’in kullandığı motosiklet ile İ.H. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Kazada Eyüp Rahman Özdemir yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Özdemir ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

        DÜN AKŞAM YAŞAMINI YİTİRDİ

        Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Eyüp Rahman Özdemir, dün saat 21.00 sıralarında hayatını kaybetti.

        Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de köpek dehşetinde panik anları kamerada: 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

        İzmir'de apartman bahçesinde oyun oynayan küçük kız, komşusuna ait iki köpeğin saldırısı sonucu yüzünden ısırık ve pençe darbeleri alarak yaralandı. (İHA)

        #Burdur
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor