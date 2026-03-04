Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
Burdur'da, plakasını bezle kapattığı motosikleti ile polisten kaçarken kaza yapan 20 yaşındaki Eyüp Rahman Özdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme sürüyor
Burdur'da, Cumhuriyet Caddesi'nde 2 Mart'ta, plakasını bezle kapattığı motosikleti ile seyreden Eyüp Rahman Özdemir (20), polisin 'dur' ihtarına uymadı.
TERS YÖNE GİRDİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
DHA'daki habere göre polisten kaçarken Şehit Kalmaz Caddesi'nde ters yöne giren Özdemir’in kullandığı motosiklet ile İ.H. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada Eyüp Rahman Özdemir yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Özdemir ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
DÜN AKŞAM YAŞAMINI YİTİRDİ
Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Eyüp Rahman Özdemir, dün saat 21.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
