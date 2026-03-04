Nicole Kidman: Gerçek bir otopsinin nasıl yapıldığını öğrendim

Arka arkaya dizi ve filmlerde rol alarak kariyerinin zirve noktasında yer alan Nicole Kidman, yeteneklerine bir yenisini ekledi. 58 yaşındaki oyuncu, dün akşam Jimmy Fallon'un sunduğu 'The Tonight Show' programına katılan Kidman, yeni filmi 'Scarpetta'yı anlatırken, artık otopsi yapabilecek beceriye sahip olduğunu söyledi.

Adli tıp uzmanı Dr. Kay Scarpetta rolünü en ince ve en kanlı ayrıntılarına kadar tamamen benimsediğini anlatan Kidman, otopsi yapma sahnelerine çok alıştığını belirtirken, "Bütün organları çıkarabilirim. Hepsine isim verebilirim" diye konuştu.

Fallon, insan vücudu ve otopsi incelemeleri hakkında bu kadar çabuk nasıl bilgi edindiğini sorunca Kidman, "Çünkü bu, işin bir parçası. İnanılmaz bir adli tıp uzmanıyla çalıştım ve onu inceledim" diye açıkladı.

Fallon, Kidman'ı her zaman işine kendini adamasından dolayı överek, "Nicole Kidman'la uğraşmayın. O her şeyde en iyisi. Sen gerçekten muhteşemsin" dedi.

Kidman; Rosy McEwen, Jamie Lee Curtis, Amanda Righetti, Ariana DeBose, Savannah Lumar, Bobby Cannavale, Jake Cannavale, Simon Baker ve Hunter Parrish'in de rol aldığı 'Scarpetta' filminin aynı zamanda yürütücü yapımcılığını üstleniyor.

Filmi hakkında konuşan Kidman, "30 yıl sonra işine dönen bir adli tıp uzmanının hikayesini anlatıyor. Günümüzde ve 30 yıl önce işlenen iki suçun paralel bir öyküsü var. Bu başlangıç, sonra da tüm aile draması başlıyor. Eğer suç gerilim filmlerini seviyorsanız, ki suç filmlerini seven çok insan var, bu tam size göre" dedi.

Bu gerilim filmi, Kidman'ın son dönemde üst üste yer aldığı projelerden sadece biri. Ünlü oyuncu, 'Practical Magic 2', 'Margo's Got Money Troubles' filmleri, 'Big Little Lies' dizisi 3. sezonu, 'Lioness' dizisi 3. sezonu ve 'Girls and Their Horses' gibi projelerle meşgul ve şu anda üzerinde çalıştığı daha birçok projesi var.

Oscar'lı yıldız, 17 ve 15 yaşlarındaki iki kızının babası, müzisyen Keith Urban ile 19 yıllık evliliğini geçen yıl ekim ayında bitirmiş, boşanma davası ocak ayında sonuçlanmıştı.