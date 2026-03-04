Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Nicole Kidman: Gerçek bir otopsinin nasıl yapıldığını öğrendim

        Nicole Kidman: Gerçek bir otopsinin nasıl yapıldığını öğrendim

        Yeni filminde bir adli tup uzmanını canlandıran Nicole Kidman, otopsi hakkında bir profesyonel kadar bilgi edindiğini anlatarak, "Bütün organları çıkarabilirim. Hepsine isim verebilirim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 10:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Otopsi yapmayı öğrendim"

        Arka arkaya dizi ve filmlerde rol alarak kariyerinin zirve noktasında yer alan Nicole Kidman, yeteneklerine bir yenisini ekledi. 58 yaşındaki oyuncu, dün akşam Jimmy Fallon'un sunduğu 'The Tonight Show' programına katılan Kidman, yeni filmi 'Scarpetta'yı anlatırken, artık otopsi yapabilecek beceriye sahip olduğunu söyledi.

        Adli tıp uzmanı Dr. Kay Scarpetta rolünü en ince ve en kanlı ayrıntılarına kadar tamamen benimsediğini anlatan Kidman, otopsi yapma sahnelerine çok alıştığını belirtirken, "Bütün organları çıkarabilirim. Hepsine isim verebilirim" diye konuştu.

        REKLAM

        Fallon, insan vücudu ve otopsi incelemeleri hakkında bu kadar çabuk nasıl bilgi edindiğini sorunca Kidman, "Çünkü bu, işin bir parçası. İnanılmaz bir adli tıp uzmanıyla çalıştım ve onu inceledim" diye açıkladı.

        Fallon, Kidman'ı her zaman işine kendini adamasından dolayı överek, "Nicole Kidman'la uğraşmayın. O her şeyde en iyisi. Sen gerçekten muhteşemsin" dedi.

        Kidman; Rosy McEwen, Jamie Lee Curtis, Amanda Righetti, Ariana DeBose, Savannah Lumar, Bobby Cannavale, Jake Cannavale, Simon Baker ve Hunter Parrish'in de rol aldığı 'Scarpetta' filminin aynı zamanda yürütücü yapımcılığını üstleniyor.

        Filmi hakkında konuşan Kidman, "30 yıl sonra işine dönen bir adli tıp uzmanının hikayesini anlatıyor. Günümüzde ve 30 yıl önce işlenen iki suçun paralel bir öyküsü var. Bu başlangıç, sonra da tüm aile draması başlıyor. Eğer suç gerilim filmlerini seviyorsanız, ki suç filmlerini seven çok insan var, bu tam size göre" dedi.

        Bu gerilim filmi, Kidman'ın son dönemde üst üste yer aldığı projelerden sadece biri. Ünlü oyuncu, 'Practical Magic 2', 'Margo's Got Money Troubles' filmleri, 'Big Little Lies' dizisi 3. sezonu, 'Lioness' dizisi 3. sezonu ve 'Girls and Their Horses' gibi projelerle meşgul ve şu anda üzerinde çalıştığı daha birçok projesi var.

        Oscar'lı yıldız, 17 ve 15 yaşlarındaki iki kızının babası, müzisyen Keith Urban ile 19 yıllık evliliğini geçen yıl ekim ayında bitirmiş, boşanma davası ocak ayında sonuçlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de köpek dehşetinde panik anları kamerada: 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

        İzmir'de apartman bahçesinde oyun oynayan küçük kız, komşusuna ait iki köpeğin saldırısı sonucu yüzünden ısırık ve pençe darbeleri alarak yaralandı. (İHA)

        #Nicole Kidman
        #otopsi
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Charles Leclerc evlendi
        Charles Leclerc evlendi
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor