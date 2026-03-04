Geçtiğimiz ay sevgilisi Mert Demir ile tatil yapmak için Tayland'a giden Serenay Sarıkaya, Phuket ve Bangkok'u gezmişti.

Oradan da Milano Moda Haftası'na giden aşıklar, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, "Güzel bir tatildi, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

Serenay Sarıkaya, şimdi de Paris Moda Haftası için yurt dışında. Paris'e giden oyuncu, defileyi izlemeye gitmeden önce hazırlanırken bornozla poz verdi.

REKLAM

Sarıkaya, defile için yüksek bel deri bir etek ve derin dekolteli beyaz bir gömlek giydi. Sarıkaya, kombinini; sivri uçlu siyah ayakkabılar, büyük siyah gözlük ve inci detayları olan büyük küpelerle tamamladı.

Ancak ünlü oyuncu, etkinlikte dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley ile pişti oldu.

Rosie Huntington-Whiteley de Serenay Sarıkaya ile aynı deri etek ve beyaz gömleği giydi. Whiteley, Sarıkaya'dan farklı olarak gömleğinin üzerine deri ceket giydi. Ünlü modelin ayakkabı tercihi ise beyaz sivri uçlu bir topuklu ayakkabı oldu.