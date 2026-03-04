Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ile Rosie Huntington-Whiteley, Paris Moda Haftası'nda pişti oldu

        Serenay Sarıkaya ile Rosie Huntington-Whiteley pişti oldu

        Paris Moda Haftası'na katılan oyuncu Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley ile aynı kıyafeti giydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 08:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pişti oldular

        Geçtiğimiz ay sevgilisi Mert Demir ile tatil yapmak için Tayland'a giden Serenay Sarıkaya, Phuket ve Bangkok'u gezmişti.

        Oradan da Milano Moda Haftası'na giden aşıklar, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, "Güzel bir tatildi, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

        Serenay Sarıkaya, şimdi de Paris Moda Haftası için yurt dışında. Paris'e giden oyuncu, defileyi izlemeye gitmeden önce hazırlanırken bornozla poz verdi.

        REKLAM

        Sarıkaya, defile için yüksek bel deri bir etek ve derin dekolteli beyaz bir gömlek giydi. Sarıkaya, kombinini; sivri uçlu siyah ayakkabılar, büyük siyah gözlük ve inci detayları olan büyük küpelerle tamamladı.

        Ancak ünlü oyuncu, etkinlikte dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley ile pişti oldu.

        Rosie Huntington-Whiteley de Serenay Sarıkaya ile aynı deri etek ve beyaz gömleği giydi. Whiteley, Sarıkaya'dan farklı olarak gömleğinin üzerine deri ceket giydi. Ünlü modelin ayakkabı tercihi ise beyaz sivri uçlu bir topuklu ayakkabı oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eyüpsultan TEM'de zincirleme trafik kazası: Hafriyat kamyonu devrildi, iki araç bariyerlere çarptı

        TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrilirken, iki araç ise bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. (İHA) 

        #serenay sarıkaya
        #Paris Moda Haftası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı