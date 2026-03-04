Trafikteki tartışmada ortalık karıştı!
İstanbul Sultangazi'de yol verme tartışmasında ortalık karıştı. Olayda hafif ticari bir araç otomobile çarptı. O anlar kameraya yansıdı
Sultangazi'de 5 kişi kiraladıkları araçla caddede ilerledikleri sırada hafif ticari araç sürücüsü ile tartıştı.
DHA'nın haberine göre trafikte devam eden tartışma sırasında hafif ticari araç otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, araç kiralama uygulamasından kiraladıkları otomobille ilerleyen bir grup ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler arasında yaşanan takip sırasında, hafif ticari araç otomobile çarptı.
KAZA KAMERADA
Kazada park halindeki diğer araçlar da hasar gördü. Kaza sonrasında kiralık araçtaki 5 kişi olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, hafif ticari aracın otomobile ve park halindeki bir araca daha çarptığı görülüyor. Daha sonra hafif ticari araçtaki gençlerin kaçtığı ve otomobil sürücüsünün kovaladığı anlar yer aldı.
Öte yandan tam kaza sırasında kaldırımda olan insanların da kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor.