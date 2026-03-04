İstanbul'da kan donduran olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

2 KADIN ÖĞRETMEN VE 1 ÖĞRENCİYİ BIÇAKLADI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep A. (52) ile öğrencilerden Salih K.’yı (15) bıçakladı.

FATMA ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki F.S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SESLER DUYMAYA BAŞLADIM"

Katil zanlısı F.S.B.’nin kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı ilk beyanında, "Olaydan 2 gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım” dedi.

"KİMİ GÖRDÜYSEM SALDIRDIM"

Şüpheli ifadesinin devamında, “Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum. Daha önce Fatma Nur öğretmenin dersime girdiğini hatırlıyorum. Biyoloji dersimize giriyordu. Aramızda bir husumet yoktu. Zeynep öğretmeni tanıyorum. Daha önce kimya dersimize girmişti" ifadelerini kullandı.

"YANIMDA HER ZAMAN BIÇAK TAŞIRIM"

Şüpheli ifadesinde ayrıca, “Onunla da aramda bir husumet yoktu. Salih’i ise daha önceden tanımıyorum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum” dedi.

OKULDAN ATILMIŞ ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONULMUŞ

Tutuklanan F.S.B.'nin, okulun eski öğrencisi olduğu, okuldan atıldığı, şizofreni teşhisi konulduğu ve ilaç kullandığı öğrenildi.

"OĞLUM İÇİN ÇABAMI KAYIT ALTINA ALMAK İSTEDİM"

Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in, 11 yaşında 5. sınıfa giden bir oğlunun olduğu öğrenildi. Fatma öğretmenin, YouTube kanalında yayınladığı videoya yazdığı “Oğlumun geleceği ve ona çabamı göstermek için açtım” notu ise yürekleri dağladı.

Fatma Nur Çelik’in notunda, “Çabamı kayıt altına almak ve ömrüm yeterse oğluma ‘Bak seninle biz bu yollardan geçtik’ demek istiyorum. Hiç müzik eğitimi almadım, sadece dinleyerek öğrenmeye çalıştıklarımı yayınlamak istedim" ifadeleri yer aldı.

YILLAR ÖNCE SES YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞ

Çelik’in, üniversite yıllarında okullar arası düzenlenen ses yarışmasının bölge finaline katıldığı ve yarışmada birinci olduğu da ortaya çıktı. Çelik yıllar sonra, arkadaşının arşivinde bulunan prova kaydını, sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında, “Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum. Bir dostumda prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam” ifadelerini kullandığı görüldü.

KONYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Fatma Nur Çelik, bugün Konya'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

