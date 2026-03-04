Umutlar tükendi... Sona gelindi!
Diyarbakır'da, 8 Şubat'ta Kulp ilçesinde kaybolan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen 84 yaşındaki Salih Ertaş için başlatılan arama çalışmaları, 23'üncü günde sonlandırıldı. Ertaş'ın yakınlarının kaygılı bekleyişi sürüyor
Giriş: 04.03.2026 - 07:31 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı.
AİLESİ İHBARDA BULUNDU
DHA'daki habere göre Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı.
REKLAM
AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan yüzlerce ekip, 23 gün boyunca arama çalışması yaptı.
ÇALIŞMALAR SONA ERDİ
Ertaş'a ait bir iz bulunamayınca çalışmalar sona erdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ