        SON DAKİKA: Umutlar tükendi... Sona gelindi | Diyarbakır haberleri | Son dakika haberleri

        Umutlar tükendi... Sona gelindi!

        Diyarbakır'da, 8 Şubat'ta Kulp ilçesinde kaybolan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen 84 yaşındaki Salih Ertaş için başlatılan arama çalışmaları, 23'üncü günde sonlandırıldı. Ertaş'ın yakınlarının kaygılı bekleyişi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 07:31
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı.

        AİLESİ İHBARDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı.

        AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan yüzlerce ekip, 23 gün boyunca arama çalışması yaptı.

        ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

        Ertaş'a ait bir iz bulunamayınca çalışmalar sona erdi.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
