Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı.

AİLESİ İHBARDA BULUNDU

DHA'daki habere göre Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı.

AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan yüzlerce ekip, 23 gün boyunca arama çalışması yaptı.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Ertaş'a ait bir iz bulunamayınca çalışmalar sona erdi.