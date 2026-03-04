Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.933,40 %-3,09
        DOLAR 43,9883 %0,06
        EURO 51,0378 %-0,08
        GRAM ALTIN 7.300,89 %1,34
        FAİZ 37,60 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 119,94 %2,84
        BITCOIN 67.827,00 %-0,30
        GBP/TRY 58,5961 %-0,24
        EUR/USD 1,1595 %-0,16
        BRENT 82,71 %1,61
        ÇEYREK ALTIN 11.936,96 %1,34
        Haberler Ekonomi Altın Yatırımcılar dikkat! Altın ve gümüş tekrar yükselişte: İşte 4 Mart 2026 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve gümüş fiyatları... - Altın Haberleri

        Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle toparlanıyor

        Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, yüzde 1'in üzerinde yükselerek bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesinden toparlandı. Ons altın, yüzde 1,39 artışla 5 bin 177 dolara yükseldi. Gram altın ise yurt içi piyasalarda 7 bin 305 TL'den işlem görüyor. Gümüş de günü yüzde 3,5 artışla ons başına 84,92 dolara yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 08:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Değerli metaller tekrar yükselişte

        ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının şiddetlenmesi ve jeopolitik belirsizliğin artmasıyla birlikte güvenli liman talebinin güçlenmesi sonucu altın fiyatları çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

        Bir önceki seansta bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine gerileyen altın, artan risk algısıyla yeniden yükselişe geçti.

        GRAM ALTIN NE KADAR?

        Ons altın, yüzde 1,39 artışla 5 bin 177 dolara yükseldi. Gram altın ise yurt içi piyasalarda 7 bin 305 TL'ye yükselirken, çeyrek altın 11.950 TL'den Cumhuriyet altını ise 47 bin 652 TL'den işlem görüyor.

        Öte yandan gümüş de günü yüzde 3,5 artışla ons başına 84,92 dolara yükseldi. Platin yüzde 2,7 artışla 2.139,56 dolara çıkarken, paladyum yüzde 1,6 primle 1.673,87 dolara yükseldi.

        "ALTIN KENDİ HİKÂYESİNİ YAZIYOR VE DİRENÇLİ KALMAYI SÜRDÜRÜYOR"

        Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, “Altının birkaç gün içinde bu düşüşü telafi etmesi şaşırtıcı olmaz. Geçen yılın başından bu yana doların ve tahvil getirilerinin seyrine rağmen kendi hikâyesini yazıyor ve dirençli kalmayı sürdürüyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çekmeköy'de lisede bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

        Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen saldırıda 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 1 öğretmen ile 1 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Trump bankaları suçladı
        Trump bankaları suçladı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Charles Leclerc evlendi
        Charles Leclerc evlendi
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz