ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının şiddetlenmesi ve jeopolitik belirsizliğin artmasıyla birlikte güvenli liman talebinin güçlenmesi sonucu altın fiyatları çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

Bir önceki seansta bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine gerileyen altın, artan risk algısıyla yeniden yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın, yüzde 1,39 artışla 5 bin 177 dolara yükseldi. Gram altın ise yurt içi piyasalarda 7 bin 305 TL'ye yükselirken, çeyrek altın 11.950 TL'den Cumhuriyet altını ise 47 bin 652 TL'den işlem görüyor.

Öte yandan gümüş de günü yüzde 3,5 artışla ons başına 84,92 dolara yükseldi. Platin yüzde 2,7 artışla 2.139,56 dolara çıkarken, paladyum yüzde 1,6 primle 1.673,87 dolara yükseldi.

"ALTIN KENDİ HİKÂYESİNİ YAZIYOR VE DİRENÇLİ KALMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, “Altının birkaç gün içinde bu düşüşü telafi etmesi şaşırtıcı olmaz. Geçen yılın başından bu yana doların ve tahvil getirilerinin seyrine rağmen kendi hikâyesini yazıyor ve dirençli kalmayı sürdürüyor” dedi.