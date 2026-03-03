Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor-Galatasaray: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Ziraat Türkiye Kupası - Futbol Haberleri

        Alanyaspor-Galatasaray: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki son maçında Alanyaspor'u deplasmanda Barış Alper Yılmaz (pen.) ve Renato Nhaga'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Grupta 4'te 4 yaparak 12 puan toplayan sarı-kırmızılılar lider olarak çeyrek finale yükseldi.

        Habertürk / AA
        Giriş: 03.03.2026 - 19:32
        Cimbom kupada da dört dörtlük!

        Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, kupada da kayıpsız ilerliyor... Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 yenerek grubunda 4'te 4 yaptı.

        NHAGA GOLLE TANIŞTI

        6. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle öne geçen Aslan, 29'de yeni transfer Renato Nhaga ile skoru 2-0 yaptı. 19 yaşındaki genç futbolcu sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

        Alanyaspor'un tek sayısı 78. dakikada Mounie'den geldi.

        GALATASARAY LİDER TURLADI

        Alanyaspor karşısında elde ettiği galibiyetle birlikte grupta oynadığı 4 maçı da kazanan Galatasaray, 12 puanla lider olarak çeyrek finale adını yazdırdı.

        Alanyaspor ise 7 puanla 3. sırayı elde etti. Akdeniz ekibi en iyi üçüncüler kontenjanından çeyrek finale yükselmek için diğer gruplarda oynanacak maçların sonucunu bekleyecek.

