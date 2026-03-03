Alanyaspor-Galatasaray: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki son maçında Alanyaspor'u deplasmanda Barış Alper Yılmaz (pen.) ve Renato Nhaga'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Grupta 4'te 4 yaparak 12 puan toplayan sarı-kırmızılılar lider olarak çeyrek finale yükseldi.
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, kupada da kayıpsız ilerliyor... Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 yenerek grubunda 4'te 4 yaptı.
NHAGA GOLLE TANIŞTI
6. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle öne geçen Aslan, 29'de yeni transfer Renato Nhaga ile skoru 2-0 yaptı. 19 yaşındaki genç futbolcu sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Alanyaspor'un tek sayısı 78. dakikada Mounie'den geldi.
GALATASARAY LİDER TURLADI
Alanyaspor karşısında elde ettiği galibiyetle birlikte grupta oynadığı 4 maçı da kazanan Galatasaray, 12 puanla lider olarak çeyrek finale adını yazdırdı.
Alanyaspor ise 7 puanla 3. sırayı elde etti. Akdeniz ekibi en iyi üçüncüler kontenjanından çeyrek finale yükselmek için diğer gruplarda oynanacak maçların sonucunu bekleyecek.