Alanyaspor-Galatasaray: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, kupada da kayıpsız ilerliyor... Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 yenerek grubunda 4'te 4 yaptı.

NHAGA GOLLE TANIŞTI

6. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle öne geçen Aslan, 29'de yeni transfer Renato Nhaga ile skoru 2-0 yaptı. 19 yaşındaki genç futbolcu sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Alanyaspor'un tek sayısı 78. dakikada Mounie'den geldi.