Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar: Galatasaray'ın vadesi geçmiş 1 lirası yoktur

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek bir iftar davetinde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Uğurcan Çakır'a ödenen bonservis bedeliyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Özbek, bu transferin sadece bonservis bedeliyle değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Özbek ayrıca “Evet, Uğurcan’a iyi bir bonservis ödedik ama Uğurcan'ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım" ifadelerini kullandı.

Uğurcan'ın performansıyla alakalı da konuşan Özbek "O gün en iyi tercih Uğurcan Çakır'dı. Uğurcan bana göre mükemmel bir katkı verdi. İyi ki almışız diyorum. Burası şahsıma ait bir kulüp olsa daha rahat harcama yapardım ama biz buraya hizmet etmeye geldik. Galatasaray'ın bir delikli kuruşunu harcarken 80 kez düşünüyor, muhasebe ediyoruz. Buna emin olabilirsiniz" dedi.

Başkan Özbek bazı futbolcuların ödeme alamadığına ilişkin haberleri de yalanladı.

Bu haberlerle ilgili konuşan Özbek "Eğer işkembeden atarsanız böyle krizler çıkarırsınız. Galatasaray dünya çapında futbolculardan kurulu elit bir takım. Bu oyuncuları lafla sözle oynatamazsınız. Oyuncular maaşlarını iki ay üç ay gibi süreler alamazsa maça çıkmazlar. Bu tarz haberler, oyuncularımızın profesyonelliklerine hakaret oluyor. Prim ve bonus maddeleri var, hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın bir lira temerrüdü yoktur, vadesi geçmiş 1 lirası yoktur" ifadelerini kullandı.