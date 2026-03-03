Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar: Galatasaray'ın vadesi geçmiş 1 lirası yoktur - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar: Galatasaray'ın vadesi geçmiş 1 lirası yoktur

        İftar davetinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bazı futbolcuların ödeme alamadığına dair haberlere ilişkin, "Hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın bir lira temerrüdü yoktur, vadesi geçmiş 1 lirası yoktur" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 03.03.2026 - 14:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!

        Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek bir iftar davetinde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

        Uğurcan Çakır'a ödenen bonservis bedeliyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Özbek, bu transferin sadece bonservis bedeliyle değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

        Özbek ayrıca “Evet, Uğurcan’a iyi bir bonservis ödedik ama Uğurcan'ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım" ifadelerini kullandı.

        Uğurcan'ın performansıyla alakalı da konuşan Özbek "O gün en iyi tercih Uğurcan Çakır'dı. Uğurcan bana göre mükemmel bir katkı verdi. İyi ki almışız diyorum. Burası şahsıma ait bir kulüp olsa daha rahat harcama yapardım ama biz buraya hizmet etmeye geldik. Galatasaray'ın bir delikli kuruşunu harcarken 80 kez düşünüyor, muhasebe ediyoruz. Buna emin olabilirsiniz" dedi.

        REKLAM

        Başkan Özbek bazı futbolcuların ödeme alamadığına ilişkin haberleri de yalanladı.

        Bu haberlerle ilgili konuşan Özbek "Eğer işkembeden atarsanız böyle krizler çıkarırsınız. Galatasaray dünya çapında futbolculardan kurulu elit bir takım. Bu oyuncuları lafla sözle oynatamazsınız. Oyuncular maaşlarını iki ay üç ay gibi süreler alamazsa maça çıkmazlar. Bu tarz haberler, oyuncularımızın profesyonelliklerine hakaret oluyor. Prim ve bonus maddeleri var, hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın bir lira temerrüdü yoktur, vadesi geçmiş 1 lirası yoktur" ifadelerini kullandı.

        Ödemelerle ilgili titiz davrandıklarını vurgulayan Özbek "Biliyorsunuz sezon sonunda bir seçim var. Ben özellikle bu yönetimde şuna dikkat ettim, bonservis harcamalarını kendi görev süremizde bitirmeyi taahhüt ettik. Yaptığımız transferlerin bonservis ödemelerinin de yüzde 90'ından fazlasını yerine getirmiş vaziyetteyiz. Sonraki yönetime ferah bir tablo bırakacağız" dedi.

        İftar davetinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bazı futbolcuların ödeme alamadığına ilişkin haberlerine ilişkin, "Hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın bir lira temerrüdü yoktur, vadesi geçmiş 1 lirası yoktur" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Netanyahu füzeyle vurulan noktaya gitti

        Netanyahu füzeyle vurulan noktaya gitti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi