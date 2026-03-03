Canlı
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!

        Galatasaray, Güney Amerika ekiplerinin ilgilendiği Lucas Torreira için ayrılık ihtimalini kapatmaya hazırlanıyor. Arjantin ve Brezilya'dan talipleri bulunan Uruguaylı orta saha ile mayıs ayında yeni sözleşme görüşmesi yapılacak.

        Giriş: 03.03.2026 - 10:25
        1

        Galatasaray, Güney Amerika kulüplerinin radarına giren Lucas Torreira konusunda kapıyı kapatmaya hazırlanıyor.

        2

        Arjantin ve Brezilya’dan talipleri bulunan, mevcut sözleşmesinde iki yılı kalan Uruguaylı yıldız için sarı-kırmızılı yönetim mayıs ayında masaya oturacak. Amaç net: Ayrılık ihtimalini tamamen gündemden düşürmek.

        3

        Halihazırda bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 4 milyon euro maliyeti olan Torreira’ya yeni bir sözleşme iyileştirmesi planlanıyor. Yönetim, performans ve sadakat kriterlerini içeren özel bir ödül sistemiyle oyuncunun kulübe olan bağını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

        4

        Yeni düzenlemeyle birlikte Torreira’nın net maaşının 4,5 milyon euro seviyesine çıkarılması, mukavelede Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde olduğu gibi başarıya bağlı bonus maddelerinin olması planlanıyor.

        5

        Sahadaki performansıyla da bu güveni boşa çıkarmayan Uruguaylı orta saha, ligde 3-1 kazanılan Alanyaspor maçında bir gol ve bir asistle gecenin yıldızı olmuştu.

        6

        Attığı gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Torreira, kendini tribünlere bırakırken duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

        “Benim için çok önemli iki kişi bu formayla beni göremedi, gollerime şahit olamadı. Dört yılı aşkın süredir buradayım. Bu formayı giyenler arasında dünyanın en mutlu insanı benim.”

        7

        Golün ardından Galatasaray armasını öperek taraftarlarla bütünleşen Torreira, destek için de özel bir parantez açtı:

        “Taraftarımız her zaman yanımızda. Bu büyük kulüp çok önemli bir noktaya geldi. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Avrupa’da Türk bayrağını temsil ediyoruz, bunun gururunu yaşamalıyız.”

