Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti, İran hiçbir zaman "tehdit" olmadı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "İran'ın ABD'ye saldırmasını bekleyemezdik. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik" sözlerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den yanıt geldi.

Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir "tehdit" olmadı." ifadelerini kullandı.

Mr. Rubio admitted what we all knew: U.S. has entered a war of choice on behalf of Israel. There was never any so-called Iranian "threat".



Shedding of both American and Iranian blood is thus on Israel Firsters.



American people deserve better and should take back their country. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 3, 2026

Açıklamasının devamında ise, "Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, İsrail'i önceliklendirenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." dedi.

REKLAM

"İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRACAĞINI BİLİYORDUK"

Rubio, ABD Kongresinde katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını savundu.

İsrail'in İran'a saldıracağını bildiklerini kabul eden Rubio, şunları söyledi:

"Onların başka bir ülke (İsrail) tarafından saldırıya uğradıktan sonra bize ilk darbeyi vurmasını bekleyemezdik... İsrail onlara saldırdı, ardından onlar da (İran) bize ilk saldırdı ve biz onların bize saldırmasını bekledik, bu durumda daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Henüz en sert vuruş yapılmadı Haberi Görüntüle "ABD EN SERT VURUŞU YAPMADI" İran'ın, ABD ve İsrail için "acil bir tehdit" olduğunu savunan Rubio, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak." dedi. REKLAM Rubio, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Kesinlikle acil bir tehdit vardı. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde, ki (İsrail tarafından) saldırıya uğrayacağına inanıyorduk, onların hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk. Biz de oturup yanıt vermeden önce saldırıyı sindirmeyecektik." diye konuştu. Rubio'nun, İsrail'in İran planları ile ilgili sözleri ise "İran'la savaşa ABD'yi İsrail mi teşvik etti" yönündeki tartışmaları alevlendirdi. "İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRACAĞINI BİLİYORDUK" İsrail'in İran'a saldıracağını bildiklerini kabul eden Rubio, şunları söyledi: "Onların başka bir ülke (İsrail) tarafından saldırıya uğradıktan sonra bize ilk darbeyi vurmasını bekleyemezdik... İsrail onlara saldırdı, ardından onlar da (İran) bize ilk saldırdı ve biz onların bize saldırmasını bekledik, bu durumda daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik."