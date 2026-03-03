Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti, İran hiçbir zaman "tehdit" olmadı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun İsrail'in İran'a saldıracağını bildiklerini kabul eden açıklamasına yanıt verdi. Arakçi, "Rubio, hepimizin bildiği şeyi itiraf etti. ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir "tehdit" olmadı."
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "İran'ın ABD'ye saldırmasını bekleyemezdik. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik" sözlerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den yanıt geldi.
Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir "tehdit" olmadı." ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında ise, "Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, İsrail'i önceliklendirenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." dedi.
"İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRACAĞINI BİLİYORDUK"
Rubio, ABD Kongresinde katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını savundu.
İsrail'in İran'a saldıracağını bildiklerini kabul eden Rubio, şunları söyledi:
"Onların başka bir ülke (İsrail) tarafından saldırıya uğradıktan sonra bize ilk darbeyi vurmasını bekleyemezdik... İsrail onlara saldırdı, ardından onlar da (İran) bize ilk saldırdı ve biz onların bize saldırmasını bekledik, bu durumda daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik."
"ABD EN SERT VURUŞU YAPMADI"
İran'ın, ABD ve İsrail için "acil bir tehdit" olduğunu savunan Rubio, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak." dedi.
Rubio, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Kesinlikle acil bir tehdit vardı. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde, ki (İsrail tarafından) saldırıya uğrayacağına inanıyorduk, onların hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk. Biz de oturup yanıt vermeden önce saldırıyı sindirmeyecektik." diye konuştu.
Rubio'nun, İsrail'in İran planları ile ilgili sözleri ise "İran'la savaşa ABD'yi İsrail mi teşvik etti" yönündeki tartışmaları alevlendirdi.
Askeri saldırıların devam edeceği mesajını veren Rubio, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak. Peki bu ne kadar sürecek? Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Rubio, İran'a yönelik saldırılarının temel amaçlarından birinin, Tahran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek olduğuna dikkati çekerek, "Uzun zamandır yapmaya çalıştıkları şey, bir kalkan olarak konvansiyonel silah kapasitesi oluşturmaktır." değerlendirmesini yaptı.