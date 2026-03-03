Canlı
        Haberler Dünya Son dakika İran: ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!

        ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. ABD-İsrail ve İran hattında karşılıklı saldırılar dördüncü gününde devam ediyor. İsrail sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyinde tahliye çağrısı yaptı. İran gece boyu İsrail'e misilleme saldırısı düzenledi. Anbean yaşanan son gelişmeler Habertürk'te...

        Giriş: 03.03.2026 - 07:35
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!

        İSRAİL'DEN TAHRAN VE BEYRUT'A SALDIRI

        İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a saldırı düzenlediklerini açıkladı

        İSRAİL BEYRUT'TA TELEVİZYON KANALI BİNASINI VURDU

        İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını hedef alırken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

        Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

        Dahiye'nin Harat Hıreyk bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı el-Menar TV binasını bombaladı. İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Dahiye’nin çeşitli noktalarına şiddetli hava saldırıları düzenledi.

        İSRAİL'DEN 'LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ BÖLGELERİ TERK EDİN' ÇAĞRISI

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi

        İRAN: KOMŞU ÜLKELERİN ÇIKARLARINA SALDIRMIYORUZ

        İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik misilleme saldırılarında ABD'ye ait tesisleri hedef aldıklarını belirterek, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır." dedi.

        İravani, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a diplomatik süreç devam ederken ikinci kez saldırıda bulunduğunu vurguladı. İran'dan savaştan önce ABD'ye "yakın bir tehdit" olmadığını söyleyen İravani, ülkesinin nükleer programının "barışçıl" olduğunu ifade etti.

        Ülkesine saldırıların BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden İravani, "İran, savaş ya da gerginlik istemiyor ancak egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir." diye konuştu.

        ARAKÇİ: RUBIO HEPİMİZİN BİLDİĞİ ŞEYİ İTİRAF ETTİ

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'a yapılan saldırılarla ilgili açıklamalarına atıfta bulunarak, "Rubio hepimizin bildiği bir şeyi itiraf etti: 'ABD, İsrail adına kendi tercihiyle bir savaşa girdi.' Sözde bir İran 'tehdidi' hiçbir zaman yoktu" dedi.

        TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        Tahran'da patlama sesleri duyuldu

        İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME

        İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik füze saldırıları düzenledi. İran'dan fırlatılan füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin semalarında görüntülendi.

        NETANYAHU: SONSUZ BİR SAVAŞ OLMAYACAK

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının "sonsuz bir savaş" olmayacağını, ancak "biraz zaman alabileceğini" söyledi. İsrail Başbakanı, Fox News'e verdiği demeçte, harekatın "hızlı ve kararlı bir eylem" olacağını söyledi, daha sonra da "Biraz zaman alabilir, ancak yıllar sürmeyecek" diye ekledi.

        RİYAD'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDE PATLAMA

        Suudi Arabistan, başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Riyad'daki ABD Büyükelçiliğinin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

